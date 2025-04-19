古坑荷苞山桐花爆開 遊客驚豔：好浪漫、美呆了

古坑荷苞山桐花爆開，遊客在樹下串花環、玩耍、拍照。（記者黃淑莉攝）

2025/04/19 13:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林古坑桐花祭今（19）日開幕，荷苞公園上千棵油桐樹花爆開，微風吹佛白色花朵飄落宛如天降白雪，地面像鋪上花毯，遊客在樹下撿花串花環、追逐玩耍、拍照，邊走邊說好美、好浪漫、美呆了。

古坑荷苞山桐花公園約4、5公頃，園區種植上千棵油桐樹，因地理環境關係是全國桐花最早盛開的地方，雲林縣副縣長謝淑亞指出，在日治時期荷苞山的油桐與咖啡是共生的，古坑荷苞既是台灣咖啡原鄉，也是台灣桐花的起源，歡迎大家帶著歡喜心來古坑賞桐花，喝咖啡。

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古坑鄉長林慧如表示，古坑不只有草嶺石壁的竹療癒基地，還有荷苞山的花療癒，今年桐花爆開，接下來半個月都是最佳賞花期，四月天「荷苞下雪了」邀請大家來賞花。

客委會表示，客家桐花祭從古坑荷苞山開始，接續一路往北到13個全台客庄，除賞桐花，還可體驗客家文化的美好。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君說，雲林古坑桐花祭今年邁入第17年，雪白的桐花開滿山頭，微風一吹宛如下雪般的浪漫景象，令人賞心悅目，透過桐花祭活動邀請大家來賞花拜訪春天，還結合在地產業市集及多個團隊精彩表演。

今年荷苞山桐花爆開，吸引許多遊客來賞花，有台南、高雄民眾相約來賞花，古坑公所說，目前花開約5、6成，接下來半個月是最佳賞花期，邀請大家來賞花。

古坑荷苞山桐花公園今年桐花爆開。（記者黃淑莉攝）

古坑荷苞山桐花爆開，雪白花朵隨風飄落像下雪，地面也像鋪了花毯，遊客驚呼，美呆了、好浪漫。（記者黃淑莉攝）

古坑荷苞山桐花爆開，雪白花朵隨風飄落像下雪，地面也像鋪了花毯，遊客開心在花下拍照。（記者黃淑莉攝）

2025桐花祭從古坑荷苞山起跑。（記者黃淑莉攝）

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