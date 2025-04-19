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    首頁　>　生活

    日作家大讚台灣搭車「這方案」太超值 直呼「怎麼這麼佛心」

    日本作家於臉書粉專「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」分享，自從購入TPASS通勤月票，就算僅是從「忠孝敦化站到忠孝復興」都敢搭捷運，且基北北桃生活圈的方案、30天售價1200元，換算下來一天40元，讓他直呼「怎麼這麼佛心」。（資料照）

    日本作家於臉書粉專「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」分享，自從購入TPASS通勤月票，就算僅是從「忠孝敦化站到忠孝復興」都敢搭捷運，且基北北桃生活圈的方案、30天售價1200元，換算下來一天40元，讓他直呼「怎麼這麼佛心」。（資料照）

    2025/04/19 16:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本作家於臉書粉專「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」分享，自從購入TPASS通勤月票，就算僅是從「忠孝敦化站到忠孝復興」都敢搭捷運，且基北北桃生活圈的方案、30天售價1200元，換算下來一天40元，讓他直呼「怎麼這麼佛心」，PO文曝光後引發許多網友討論。

    「吉岡桃太郎の台灣日本逗有趣」昨發文表示，內容提及他自從購入這張「TPASS通勤月票」後開始懶得走路，就算從忠孝敦化站到忠孝復興，僅1站也敢搭捷運，自我揶揄地說「太物超所值了，令桃太郎懒得走路」、「不過明明可以『基北北桃』走透透，卻常在忠孝東路刷這張打混」。

    吉岡桃太郎接著說，基北北桃生活圈的方案、30天售價1200元，計算後1天只要40元，接著直呼「怎麼這麼佛心呢？」他接著補充，其實福岡也有類似的票，稱作「GURAND PASS」，最便宜一天約30元台幣，但限搭西鐵經營的「市公車」，且65歲以上才能購買。

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「機場捷運來回四趟就回本」、「日本的交通費用真的有點貴森森，一趟就260日幣」，還有網友分析「就是要夠划算才吸引人，不然沒人搭預定的運量也是浪費」。

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