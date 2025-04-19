新北平安護你行親子嘉年華 8大闖關體驗、道路機具大集合

小朋友體驗闖關遊戲，專心製作美術。（記者陳奕劭攝）

2025/04/19 13:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北平安護你行親子嘉年華」今天（19日）上午10點至下午5點在市民廣場登場，現場安排特色攤位與闖關體驗，邀請李雅英等5名富邦悍將啦啦隊、YOYO家族演出，吸引上千名親子同樂，攤位出現排隊人潮。副市長朱惕之表示，市府非常重視路平、燈亮、水溝通，但如何實踐是專業學問。園遊會以遊戲介紹施工器具，不僅散播歡樂，讓親子以輕鬆方式學習，讓市府路平政策在民間落實。

朱惕之表示，道路安全說起來容易，但是需要非常多專業團隊與默默守護的無名英雄才能做到，新北市道路下方有88個管線單位，加上長期使用道路產生坑洞，如何在災害發生前補足坑洞，一併補強管線問題，是新北市努力的方向，正因不斷改良施工方式，如今道路施工率已降低15％。藉由園遊會讓親子了解道路施工器械與技術，玩闖關遊戲、欣賞表演，共享美好的週末。

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市府工務局長馮兆麟指出，「平安護你行親子嘉年華」曾於2022年舉行，睽違3年再獲迴響，今年闖關遊戲分成8大關卡，包括工程服裝體驗、施工測量工具教學、小小橋梁工程師、機具車模型彩繪DIY、沙畫創作、鋪馬路互動體驗等，現場展示刨路機、鋪裝機和壓路機等機具，吸引親子近距離合影，孩童親自駕駛迷你挖土機，透過遊戲輕鬆學習路平知識。

市府養工處長鄭立輝說，截至4月底，市府已陸續推動板橋區縣民大道與文化路1段、永和區永和路2段、三重區重新路1段與2段等新北境內重要幹道的路平專案，市府未來也將繼續推動「路平專案」，精進施工技術，打造更安全、便利的道路環境。

「新北平安護你行親子嘉年華」登場，小朋友體驗工程服裝。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今登場，攤位出現排隊人潮。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今天登場，副市長朱惕之（左2）、市議員石一佑（中）、工務局長馮兆麟（右3）為活動揭幕。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今登場，小朋友駕駛挖土機體驗。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今登場，舞台有YOYO家族演出。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今天登場，邀請李雅英等5名富邦悍將啦啦隊登台表演。（記者陳奕劭攝）

「新北平安護你行親子嘉年華」今登場，吸引上千名親子同樂。（記者陳奕劭攝）

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