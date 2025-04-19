為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣國際農機資材展嘉縣登場 配合補助銷售目標破35億元

    第19屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣政府前開幕，3天展覽展售各種農機具。（記者王善嬿攝）

    第19屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣政府前開幕，3天展覽展售各種農機具。（記者王善嬿攝）

    2025/04/19 13:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕第19屆台灣國際農業機械暨資材展今起在嘉義縣府前連3天舉行，去年觀展人數超過40萬人，主辦單位台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰表示，開展前，農業部農糧署公布農機補助第一階段開跑，「振奮人心」，對全國農機業者、農民如一場及時雨，現場有好康、政府有補助，有信心銷售額突破去年的35億元。

    台灣國際農業機械暨資材展今上午舉行開幕式，嘉義縣長翁章梁、農糧署副署長陳啓榮、立委蔡易餘、陳冠廷等人出席啟動，賴清德總統以「總統賀電」致意，隨後眾人參觀廠商展售的創新農機具。

    翁章梁說，台灣國際農機具資材展，是第4次在嘉義縣舉行，展覽3天，集結200家以上廠商參展，設置超過700個攤位，今年並結合2天的「嘉有好市集」，民眾還能採購「嘉義優鮮」特產及伴手禮，去年觀展人數40萬人，相信今年能更突破。

    林瑞峰表示，今年展覽涵蓋智慧曳引機、無人駕駛機械、施肥噴灑系統、園藝修剪設備及有機環保資材，現場設有動態操控區，參觀民眾可以實地體驗最新設備的功能。

    陳啓榮說，3天展期將台灣最好的農機展現給農民，今年農機補助也自即日起到8月底分兩梯次辦理補助申請，第一階段即日起到5月31日，補助個別農民三分之一，因應淨零排放政策，申請電動農機補助者，提高為補助二分之一，還有汰舊換新補助，詳情可上農糧署網頁查詢。

    現場設有操作示範區，參觀民眾可實地體驗農機具特色與功能。（記者王善嬿攝）

    現場設有操作示範區，參觀民眾可實地體驗農機具特色與功能。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播