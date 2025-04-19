台灣國際農機資材展嘉縣登場 配合補助銷售目標破35億元

第19屆台灣國際農業機械暨資材展今天在嘉義縣政府前開幕，3天展覽展售各種農機具。（記者王善嬿攝）

2025/04/19 13:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第19屆台灣國際農業機械暨資材展今起在嘉義縣府前連3天舉行，去年觀展人數超過40萬人，主辦單位台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰表示，開展前，農業部農糧署公布農機補助第一階段開跑，「振奮人心」，對全國農機業者、農民如一場及時雨，現場有好康、政府有補助，有信心銷售額突破去年的35億元。

台灣國際農業機械暨資材展今上午舉行開幕式，嘉義縣長翁章梁、農糧署副署長陳啓榮、立委蔡易餘、陳冠廷等人出席啟動，賴清德總統以「總統賀電」致意，隨後眾人參觀廠商展售的創新農機具。

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翁章梁說，台灣國際農機具資材展，是第4次在嘉義縣舉行，展覽3天，集結200家以上廠商參展，設置超過700個攤位，今年並結合2天的「嘉有好市集」，民眾還能採購「嘉義優鮮」特產及伴手禮，去年觀展人數40萬人，相信今年能更突破。

林瑞峰表示，今年展覽涵蓋智慧曳引機、無人駕駛機械、施肥噴灑系統、園藝修剪設備及有機環保資材，現場設有動態操控區，參觀民眾可以實地體驗最新設備的功能。

陳啓榮說，3天展期將台灣最好的農機展現給農民，今年農機補助也自即日起到8月底分兩梯次辦理補助申請，第一階段即日起到5月31日，補助個別農民三分之一，因應淨零排放政策，申請電動農機補助者，提高為補助二分之一，還有汰舊換新補助，詳情可上農糧署網頁查詢。

現場設有操作示範區，參觀民眾可實地體驗農機具特色與功能。（記者王善嬿攝）

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