基隆考生慈雲寺參拜 獲贈「包高中」祝順利考上理想學校

考生在慈雲寺虔誠參拜孔子和文昌帝君，祈祝會考順利。（記者盧賢秀攝）

2025/04/19 12:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國中教育會考即將在5月17至18日登場，基隆市學生家長會聯合會今天在知名的慈雲寺為考生舉辦一場祈福許願活動，100多名考生代表在教育處及師長帶領下，向文昌帝君和至聖先師孔子虔誠參拜，讓考生心情安定、增加信心，會考時正常發揮。

家長會聯合總會也為考生準備了金榜題名萬試OK的紅色提袋、寓意「包高中」的餐盒與文昌祈福文具，祝福學生能順利考上自己屬意的學校。

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慈雲寺同時有祭祀文昌帝君和孔子，每年都在慈雲寺舉辦祭孔大典，家長會聯合總會今天在慈雲寺為即將會考的應屆考生舉辦祈福活動。今年共有2300多名考生，比去年少300位。

市長謝國樑、教育處課程教學科科長薛莉萍、家長會聯合會總會長陳傳麟、多位議員和各校長長都參加這場祈福活動。謝國樑鼓勵學生平常心，不要給自己太大壓力，只要盡自己最大的努力否對挑戰就好。

家長會聯合會總會長陳傳麟表示，這項祈福活動希望穩定考生心神，更可以傳承在地信仰文化，將基隆傳統宗廟祭祀文化，傳統民俗戰鼓活動巧妙融合考前祈福，凝聚信仰力增加考生信心，更有力量面對會考。

校長和學生也表示，學生自己的努力，加上神明的祝福，讓他們心裡有股安定的力量，不慌不忙順利完成會考。

家長會聯合會總會長準備了大蒜、芹菜、菜頭與包高中的糕點祭拜文昌帝君。（記者盧賢秀攝）

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