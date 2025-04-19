明天性平教育日 OECD性別指數台灣居亞洲第1

明天是性別平等教育日， 教育部今起在科教館舉辦性別光影數位互動展，政次張廖萬堅（右一）出席開幕式。（記者林曉雲攝）

2025/04/19 12:50

〔記者林曉雲／台北報導〕每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部今（19）日起在國立台灣科學教育館，舉辦「元宇宙下的性別光影展」。教育部政次張廖萬堅表示，台灣是亞洲第一個通過同性婚姻的國家，根據經濟合作與發展組織（OECD）報告，台灣的社會習俗性別指數位居全球第6、亞洲第1。

張廖萬堅表示，2019年他擔任立法委員時，面對意見分歧的強大壓力，他選擇支持行政院針對「司法院第748號釋字（台灣同性婚姻釋憲案）」提出的施行法版本，以保障同性婚姻，看到社會逐漸從分歧對立，走向理解包容，讓他非常感動。

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張廖萬堅強調，教育部會繼續落實總統賴清德的治國理念及行政院長卓榮泰揭示的國家希望工程施政目標，積極推動「落實性平三法」及「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」等重要方案。

張廖萬堅指出，性別平等教育核心之一是讓每個人都認識到，大家都應該享有平等的機會和尊嚴，教育是改變偏見、塑造觀念的重要途徑，不僅要提升學生對性別角色的認知，還要幫助他們了解如何在家庭中實踐性別平等理念，教育部努力將多元家庭圖像納入學校教育，並推動多元性別教育與反歧視教育，研發多元性別相關議題之教案示例、發展多元性別友善教學資源手冊，以提供教師融入課程參考運用。

「元宇宙下的性別光影展」是一場透過光影與數位互動的沉浸式展覽，以「性別與家庭」作為核心，探討性別在家庭中的角色、變化與挑戰，透過光影裝置和互動設計，反思家庭中的性別角色如何隨著時代的變遷而轉變，並特設「台灣傑出女性科學家專區」，介紹在生物醫學、物理學、環境科學等傑出女性科學家，同時展示台灣女性運動員在田徑、羽球、舉重等卓越表現，突破性別框架，為國爭光。

每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部今（19）日起在國立台灣科學教育館，舉辦「元宇宙下的性別光影展」，政次張廖萬堅（右二）及學特司長吳林輝（右一）出席。（記者林曉雲攝）

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