2025台南柳營土芒果節推廣觀光 民眾開心「摃檨仔」

親子出動摃檨仔。（記者楊金城攝）

2025/04/19 12:50

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南柳營土芒果節今天（19日）在太康有機農業專區登場，一早由暢遊查畝營鐵馬行、雙層觀光巴士開幕，並特地開放太康芒果綠色隧道讓民眾免費採摘土檨仔（土芒果），回味兒時打芒果樂趣，因氣候異常，土芒果結果不多，打芒果多數在找芒果，一樣讓親子很開心。

柳營區長顏文穗指出，舉辦土芒果節在推廣柳營義士路綠色隧道土芒果、太康有機農場蔬果、八翁酪農鮮乳等優質農特產品及行銷柳營觀光，今早由鐵馬行揭開美好的開始，由太康綠色隧道出發，騎乘13公里，沿途欣賞4公里長的土芒果樹綠意盎然，並途經老牛的家、德元埤荷蘭村欣賞埤塘風光，再返回太康有機農場參觀和食農體驗DIY，讓遊客滿載而歸。

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台南市長黃偉哲到場熱情推薦柳營區的觀光景點與特色農產，也自掏腰包採購兩箱土芒果，強調「送禮自用兩相宜」。他說，歡迎遊客前來柳營踏青賞景，品嘗土芒果、乳製品，並支持友善農業、推廣食農教育。

兩輛雙層觀光巴士100人並是客滿出發，整整3小時帶遊客遊覽太康有機專區、八翁酪農區、劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂紀念館、劉家古厝等知名景點，體驗柳營人文地景之美，推廣柳營特色產業及觀光。

在太康有機專區則推出食農教育體驗及芒果青DIY、乳牛彩繪DIY和農特產品展售會，公所也安排街頭藝人音樂演奏及折氣球、舞蹈表演、米蛋糕免費品嘗。

有趣的摃檨仔讓許多外地來的親子沿著綠隧找芒果、打芒果，小朋友都是首次體驗阿公時代的摃檨仔，樂趣橫生。

台南市長黃偉哲（前右三）、民政局局長姜淋煌（前右一）、柳營區長顏文穗（前右二）等人為柳營土芒果節開幕，宣傳特色產業和觀光。（記者楊金城攝）

暢遊查畝營鐵馬行從太康芒果綠隧出發。（記者楊金城攝）

雙層觀光巴士暢遊太康芒果綠色隧道等景點整整3小時。（記者楊金城攝）

乳牛彩繪DIY。（記者楊金城攝）

柳營區長顏文穗（前中）在鮮場請遊客免費品嘗米蛋糕。（記者楊金城攝）

親子摃檨仔。（記者楊金城攝）

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