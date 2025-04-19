北市二殯火化遺體數居全國之冠 議員曾獻瑩促建立空污即時監測

圖為北市殯葬處第二殯儀館。（資料照）

2025/04/19 13:05

〔記者劉詠韻／台北報導〕全國邁向超高齡化社會，人口老化問題日趨嚴重，台北市遺體火化數逐年攀升，截至2023年已達2萬9371具，近十年的火化數量居全國之冠，恐造成空氣污濁疑慮，影響居民生活品質。台北市議員曾獻瑩質詢提到，位於人口稠密的大安區第二殯儀館火化爐未建立空污即時監測系統，也未在網路上公布數據，要求市府加快推動第二殯儀館火化爐建置連續自動監測系統（CEMS）。

曾獻瑩表示，雖然增設火化爐建置連續自動監測系統的責任單位是殯葬處，但火化過程中的排放監測與後續應變，明確屬於環保局的專業範疇，強調空污非單一機關的責任，市府各部門應攜手合作；他續指，環保局應於CEMS建置完成後，將火化爐納入例行性查核與數據分析業務中，以建立完整的評估與通報機制。

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曾獻瑩同時要求，環保局應協助殯葬處建立空污管理的知識系統與操作訓練，避免未來設備到位，同仁卻缺乏專業操作與維護能力，並重申資訊公開透明機制的重要性，建議未來CEMS系統上線後，相關排放數據應每日公告於官方網站，以供市民清楚火化爐的即時排放狀況。

北市環保局回應，目前市內3座焚化廠共11根煙囪，全數設有CEMS並使用多年，並與中央環境部資料即時串聯，建議殯葬處比照「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」的標準執行，以確保設備監測準確與數據透明度。

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