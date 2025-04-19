響應世界地球日 台東700人淨灘清300公斤垃圾

台東環保局今天舉辦世界地球日淨灘活動。（記者黃明堂攝）

2025/04/19 12:38

〔記者黃明堂／台東報導〕為響應4月22日世界地球日，台東縣環保局今天辦淨街與淨灘活動，號召政府機關、國軍、民間團體、宗教團體、企業、志工、社區居民及親子等約700人參與，總計清出一般廢棄物162公斤、資收廢棄物121公斤，街道撿除菸蒂7.75公斤、清刷積水容器4個。

今天世界地球日活動，700人聚集在台東海濱公園，再向海灘及鄰街道擴散，沿途撿拾清除海灘及街道菸蒂、垃圾等，環保局則對參與活動者發給美食兌換券，至美食攤商兌換食品享用，攤商及參加者也都使用環保餐具，現場宣導攤位徵答獎品備有保鮮盒等，活動未使用一次性免洗餐具，並結合「創意手作」親子課程，利用回收物及海洋廢棄物進行「彩繪浮球風鈴」與「圓滿之珠」等創作，寓教於樂中體認河川、海岸及海洋環境保護的重要性。

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參與活動的李姓男子表示，活動感受到人為垃圾對環境造成的傷害，讓大家可反思如果不再重視環境保護，終將自食惡果，生活中更應實踐低碳、減塑，不讓菸蒂、塑膠廢棄物污染環境。

環保局呼籲，守護地球是人類共同使命，守護台東環境永續發展是共同願景，歡迎大家呼朋引伴參與環保行動。

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