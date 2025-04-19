高市響應世界地球日 舉辦15.3公里單車行

高市響應世界地球日舉辦15.3公里單車行，推廣低碳運輸與環保永續概念。（記者黃良傑攝）

2025/04/19 12:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市響應世界地球日，推廣低碳運輸與環保永續概念，交通局、工務局今攜手微笑單車公司，舉辦「世界地球日，騎遇綠之丘」自行車騎乘活動，邀市民一同漫遊環島1號線、環島1-23號線，騎乘15.3公里的園道自行車道。

交通局今天特別邀請去年騎乘YouBike次數前20名的學生參加，現場吸引超過200名民眾共襄盛舉，分別自台鐵左營車站與鳳山車站兩地出發，沿途騎經綠園道環島1號線、環島1-23號線，以及全新啟用的高雄車站天棚自行車道，最後在終點高雄車站大會師。

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市府副秘書長王啟川表示，高雄自推出399TPASS通勤月票及南高屏999TPASS通勤月票後，YouBike運量大幅增加3成5，市民搭乘公共運輸轉乘YouBike的比率明顯提升，去年底全市YouBike2.0E也增加到1906輛。

他強調，未來市府將持續增設YouBike站點，預計明年前全市將達到1500站，將串聯捷運、輕軌及公車系統，打造更完善的公共運輸網絡，實現「綠色生活、低碳移動」的願景。

「世界地球日，騎遇綠之丘」自行車騎乘活動，包括中華電信公司、臺灣鐵路公司、鼎漢工程顧問公司、國雲科技公司等企業也共同響應推廣綠運輸，並提供行李收納組及環保袋等完騎禮，現場還有高雄綠之丘天棚導覽活動。

交通局鼓勵民間企業進一步落實低碳運具的使用，期能帶動更多企業響應，形成更完整的低碳運輸環境，共同為城市永續發展貢獻心力。

高市響應世界地球日舉辦15.3公里單車行，推廣低碳運輸與環保永續，產官民在終點高雄火車站合影宣示。（記者黃良傑攝）

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