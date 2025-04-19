新北桐花祭今土城開場 明在碧潭舉辦「浪漫街頭桐樂會」

新北市的桐花陸續開花，預計下週末將會盛開。（記者翁聿煌攝）

2025/04/19 12:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」19日在土城區五路財神廟旁揭開序幕，客家饒舌、桐人Coser、特色市集及親子帶動跳，展現出在地與客家藝文特色，20日將在新店碧潭風景區辦「浪漫街頭桐樂會」邀請客家歌手、醒吾科技大學表演藝術系學生帶來客家歌舞演出，客家事務局長劉冠吟表示，新北客家桐花祭盼為年輕人建構平台，展現客家文化青春活力與好客熱情。

昨天在土城山區的五路財神廟前舉辦熱鬧的動靜態活動，邀請市長侯友宜到場主持開幕式，有「桐人Coser召集令」演出經典動漫角色，也邀請民眾透過與動漫或桐花有關的Dress Code，如髮飾、妝容、裝備等一起Cos裝扮桐樂。

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在地特色「好客市集」有客屬社團的客家經典料理、科技大學創意研發的客家風味披薩，在地文創小物及伴手禮，消費即可參加「桐享好運集點」兌換精美小禮；好康活動不只一樁，拍攝MOMO家族帶動跳照片，可兌換手作桐花飛DIY與參加抽獎。

4月20日「浪漫街頭桐樂會」快閃活動於新店碧潭風景區舉行，邀請客家歌手陳瑋儒、醒吾科技大學表演藝術系帶來客家歌舞演出，此外，伊林娛樂模特兒將穿著永續服裝演繹時尚，結合「客家」、「舞蹈」、「永續時尚」的美妙歌舞表演，同時紀錄喜歡的畫面，上傳至社群平台打卡兌換限量小禮與參加抽獎（100元禮券5名），請民眾上新北賞桐官網、新北市客家局FB及IG掌握活動最新消息

新北桐花祭19日從土城桐花祭開場。（記者翁聿煌攝）

新北桐花祭19日從土城桐花祭熱鬧開場。（記者翁聿煌攝）

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