響應世界地球日 竹縣全民動員清掉33公斤菸蒂、1619公斤垃圾

新竹縣政府環保局響應2025年世界地球日，今（19）日於橫山鄉內灣商圈舉辦「菸蒂不落地，竹縣不染塵」環境清理活動。（新竹縣政府提供）

2025/04/19 12:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局配合「環境部114年世界地球日-環境清理活動」，響應2025年世界地球日的主題「Our Power, Our Planet —地球力」，今（19）日於橫山鄉內灣商圈舉辦「菸蒂不落地，竹縣不染塵」環境清理活動，環保志義工也在各鄉鎮市配合共同投入環境清理行動，動員號召745人共清理一般垃圾1619.36公斤、資源回收物648.9公斤、33.28公斤菸蒂及移除122處積水容器，有效改善了市容環境。

環保局表示，菸蒂不落地，是城市清潔的開始，更是對這片土地的承諾。新竹縣動員號召745人一同參與此次活動，主場橫山鄉內灣商圈由環保局帶領自內灣車站出發清理周邊道路，各鄉鎮市社區發展協會則自行規劃所屬鄉鎮市清理範圍，串聯政府機關、社區團體、當地村民、企業團體及環保志義工共同清理環境，展現凝聚力與環保決心。

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另外，為迎接世界地球日並因應氣候變遷，環保局在內灣老街的內灣火車站前廣場與聖母升天堂，舉辦以「回收集點抽好禮，環保新風尚」與「世界地球日：適應變遷，守護新竹縣！」為主題的寓教於樂活動，結合夜市遊戲風格闖關遊戲與科技AR遊戲體驗，打造全齡皆宜的綠色旅遊行程。

參加者不僅能透過遊戲了解資源回收與氣候調適的知識，還有機會帶回電影票、50元商品卡、洗衣精等多項實用好禮，並規劃回收高壓容器、違規廣告換好禮等活動，邀請民眾一起「玩」出綠生活！

環保局也呼籲民眾，垃圾及菸蒂應丟入垃圾桶或熄煙桶（盒），環保局將持續透過宣導、巡檢、清理、稽查等作為，積極改善環境污染問題。如查獲隨地亂丟垃圾及菸蒂行為，依《廢棄物清理法》規定最高可處6000元罰鍰，切勿以身試法，避免破壞環境又傷荷包。

新竹縣政府環保局動員號召745人投入環境清理行動，環保志義工也在各鄉鎮市配合展開整頓市容。（新竹縣政府提供）

新竹縣動員號召745人一同參與環保活動，主場橫山鄉內灣商圈由環保局帶領自內灣車站出發清理周邊道路。（新竹縣政府提供）

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