第一次！彰縣高中以上學生社團辦活動 最多補助10萬元

投資青春的夢想，彰化縣首度推出高中以上社團活動補助，最高可達10萬元。（彰化縣政府提供）

2025/04/19 11:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民間社團或是社區辦活動可申請公部門補助，彰化縣政府宣布，今年起首度推出高中以上學生社團，辦理活動或是展演競技都可以申請補助，每案2萬元，結合3校以上並在彰化縣辦理的跨校性活動，則可申請最高10萬元補助。

縣府表示，青年學子有無限的創意與潛能，為了讓青春夢想能獲得更多社會資源來實現，縣府首度推出高中以上的學生社團補助辦法，無論是舉辦青年培訓研習、參訪觀摩、體驗學習、公開展演、競技及志願服務等活動，都可以向縣府申請2萬元補助。

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縣府強調，為了讓學生社團之間，彼此能有更多合作機會，在辦活動當中，學習到更多做事的方法，能夠運用合作方式聯手把活動辦大。因此，只要是結合3校以上並在彰化縣辦理的跨校性活動，則可申請最高10萬元補助。

彰化縣高中以上學生社團舉辦活動，以往大多是採取自行募款，或是社團自有基金。而全縣最知名的學生社團活動，則是每年底由彰化高中學生會主辦「華陽崗之夜」，採取售票方式經營，素有「彰化縣高中職規模最大學生自籌晚會」之稱，除了有全縣最精采的學生表演團體，每年都會邀請到藝人參演，去年邀請名單有理想混蛋等人。

投資青春的夢想，彰化縣首度推出高中以上社團活動補助，最高可達10萬元。（彰化縣政府提供）

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