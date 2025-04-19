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    宜蘭市百年文昌宮辦祈福 不到7點排滿考生領取大禮包

    宜蘭市長陳美玲（右）親自將祈福大禮包送給學生，祝福學子們都能金榜題名。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲（右）親自將祈福大禮包送給學生，祝福學子們都能金榜題名。（記者王峻祺攝）

    2025/04/19 11:53

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國中教育會考等大考下月陸續登場，建廟200多年的宜蘭市文昌宮和宜蘭市公所在考前舉辦聯合祈福活動，今早不到7點排滿考生及家長領取限量大禮包，現場至少發出400份。領到祈福禮的黃姓學生好開心，表示有文昌帝君助攻應戰更安心。

    隨著考季逼近，宜蘭市公所今天在文昌宮舉辦「文昌護佑祈福」儀式，並邀請近百名應屆考生在大殿廣場祈福，由市長陳美玲擔任主獻官，場外聚集數百名考生家長虔誠合十參拜，市公所還準備裝有文昌智慧筆、平安符等祝福小物送給考生。

    市公所今天8點準時發放號碼牌，不到7點廟前聚集上百人排隊，和爸媽一起來領取祈福禮的黃姓學生說，還好有領到應考小物，會帶著智慧筆應試，希望能為考試帶來絕佳好運「答題都得分」，考上第一志願。

    宜蘭國中、凱旋國中等考生也受邀參加祈福活動，宜蘭國中校長張秀梅說，下月就是國中教育會考，是這群孩子人生中首次面對的重要考試，希望在應考小物及虔誠祈願的鼓舞下，都能取得好成績。

    宜蘭市長陳美玲說，考試不僅是學習成果的展現，更是人生中重要的歷程之一，透過祈福典禮為考生注入信心與能量，市公所未來會持續與文昌宮攜手守護每一位學子，祝福大家「考題都會、寫得都對！」

    宜蘭市公所今天8點準時發放領取「文昌護佑祈福禮」號碼牌，不到7點廟前聚集上百人排隊。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市公所今天8點準時發放領取「文昌護佑祈福禮」號碼牌，不到7點廟前聚集上百人排隊。（記者王峻祺攝）

    隨著考季逼近，宜蘭市公所今天在文昌宮舉辦「文昌護佑祈福」儀式，並邀請近百名應屆考生在大殿廣場祈福。（記者王峻祺攝）

    隨著考季逼近，宜蘭市公所今天在文昌宮舉辦「文昌護佑祈福」儀式，並邀請近百名應屆考生在大殿廣場祈福。（記者王峻祺攝）

    國中教育會考等大考下月陸續登場，建廟200多年的宜蘭市文昌宮和宜蘭市公所在考前舉辦聯合祈福活動，今早不到7點排滿考生及家長領取限量大禮包。（記者王峻祺攝）

    國中教育會考等大考下月陸續登場，建廟200多年的宜蘭市文昌宮和宜蘭市公所在考前舉辦聯合祈福活動，今早不到7點排滿考生及家長領取限量大禮包。（記者王峻祺攝）

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