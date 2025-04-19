為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    相距再遠都可以一起上課 教育部補助43校合開線上課程

    距離再遠都可以一起上課 ，高雄市、台南市、台北市、嘉義縣、花蓮縣和苗栗縣共9所高中合開半導體科技與應用線上課程，近8成學生認為幫助極大。（圖由教育部提供）

    距離再遠都可以一起上課 ，高雄市、台南市、台北市、嘉義縣、花蓮縣和苗栗縣共9所高中合開半導體科技與應用線上課程，近8成學生認為幫助極大。（圖由教育部提供）

    2025/04/19 11:37

    〔記者林曉雲／台北報導〕為因應數位學習環境及遠距教學發展的需求，教育部推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，113學年度補助全國共43所高中職，透過跨縣市學校的合作與資源共享，為學生創造更多元的學習機會，距離再遠都可以一起上課 ，例如高雄市、台南市、台北市、嘉義縣、花蓮縣和苗栗縣共9所高中合開半導體科技與應用線上課程，近8成學生認為幫助極大。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，將鼓勵更多的高中職參與此計畫，透過跨校遠距教學，促進課程資源共享，提升教師在遠距教學方面的能力，實現縮短城鄉教育差距，開拓更多學校間的合作與交流。

    以國立竹科實驗高中與國立北門高中為例，113學年度第1學期聯合開設「智慧科技應用」課程，導入人工智慧、物聯網及Python程式設計等內容，學生透過Google Classroom、Zuvio等數位學習平台，進行線上課程學習，並結合Tinkercad進行電路模擬。校方表示，學生在課堂學習如何運用科技解決問題，老師也成立團隊小組定期召開線上會議，進行教學經驗分享與資源交流。

    此外，高雄市三民高中、台南市永仁高中、嘉義縣竹崎高中、台北市萬芳高中、台北市中崙高中、花蓮縣海星高中、台北市內湖高中、台北市永春高中及苗栗縣苗栗高中共9校，聯合開設「半導體科技與應用」課程，透過Canva製作教學簡報，使學習內容更加生動，並運用Padlet建立討論板，促進學生跨校交流，學生也參與線上海報展，展示學習成果，提升實作能力，並安排參訪日月光體驗中心及國立成功大學半導體中心，讓學生深入了解半導體產業發展，78.1％學生認為課程對半導體原理的學習幫助極大，68.8％學生認為該課程提升了他對半導體產業的興趣。

    新北市立樹林高中與板橋高中則合作開設「科學中的社會議題」課程，圍繞「電車議題」與「友誼」等主題，透過提問、觀察、價值判斷等，培養學生的批判思考與哲學思辨能力，教師團隊透過共備會議協作課程規劃，並舉辦公開觀議課提升教學品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播