相距再遠都可以一起上課 教育部補助43校合開線上課程

距離再遠都可以一起上課 ，高雄市、台南市、台北市、嘉義縣、花蓮縣和苗栗縣共9所高中合開半導體科技與應用線上課程，近8成學生認為幫助極大。（圖由教育部提供）

2025/04/19 11:37

〔記者林曉雲／台北報導〕為因應數位學習環境及遠距教學發展的需求，教育部推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，113學年度補助全國共43所高中職，透過跨縣市學校的合作與資源共享，為學生創造更多元的學習機會，距離再遠都可以一起上課 ，例如高雄市、台南市、台北市、嘉義縣、花蓮縣和苗栗縣共9所高中合開半導體科技與應用線上課程，近8成學生認為幫助極大。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，將鼓勵更多的高中職參與此計畫，透過跨校遠距教學，促進課程資源共享，提升教師在遠距教學方面的能力，實現縮短城鄉教育差距，開拓更多學校間的合作與交流。

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以國立竹科實驗高中與國立北門高中為例，113學年度第1學期聯合開設「智慧科技應用」課程，導入人工智慧、物聯網及Python程式設計等內容，學生透過Google Classroom、Zuvio等數位學習平台，進行線上課程學習，並結合Tinkercad進行電路模擬。校方表示，學生在課堂學習如何運用科技解決問題，老師也成立團隊小組定期召開線上會議，進行教學經驗分享與資源交流。

此外，高雄市三民高中、台南市永仁高中、嘉義縣竹崎高中、台北市萬芳高中、台北市中崙高中、花蓮縣海星高中、台北市內湖高中、台北市永春高中及苗栗縣苗栗高中共9校，聯合開設「半導體科技與應用」課程，透過Canva製作教學簡報，使學習內容更加生動，並運用Padlet建立討論板，促進學生跨校交流，學生也參與線上海報展，展示學習成果，提升實作能力，並安排參訪日月光體驗中心及國立成功大學半導體中心，讓學生深入了解半導體產業發展，78.1％學生認為課程對半導體原理的學習幫助極大，68.8％學生認為該課程提升了他對半導體產業的興趣。

新北市立樹林高中與板橋高中則合作開設「科學中的社會議題」課程，圍繞「電車議題」與「友誼」等主題，透過提問、觀察、價值判斷等，培養學生的批判思考與哲學思辨能力，教師團隊透過共備會議協作課程規劃，並舉辦公開觀議課提升教學品質。

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