每年約90億根菸遭亂丟 環境部號召5萬人上街清潔

環境部長彭啓明在「Team Planet挺地球GO淨！」活動中致詞。（記者吳柏軒攝）

2025/04/19 11:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕為響應4月22日世界地球日，環境部今（19日）起舉辦系列活動，並以「Team Planet挺地球GO淨！」為主題，串聯22縣市近5萬民眾展開環境清理，包含針對街道垃圾、以及每年約90億根被亂丟的菸蒂，還有炎熱天氣恐發生的登革熱疫情，提前「巡、倒、清、刷」，自掃門前雪，降低疫病傳播風險。

環境部今舉辦地球日活動，在台北市西門町紅樓大會師，串聯企業、社團、環保志工、各地環保局等，全台22縣市近5萬人共同投入環境清理、撿菸蒂與登革熱防治；環境部長彭啓明表示，今年要做到3件事，第一是街道整潔，認為再好再漂亮的地方，有垃圾就LOW一半。

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第二是菸蒂不落地，全台一年有360億根菸被賣出，彭啓明說，抽菸者到處亂塞，丟到很多花圃、水溝、人孔溝，最後流向大海，造成海洋塑膠微粒特別多，呼籲將菸蒂帶回家；台北市環保局長徐世勲驚訝，曾問過吸菸者，認為丟到水溝比較不會有火災，但強調此作法仍造成環境污染，北市以增加一倍的熄菸設備；環境管理署長顏旭明統計，售出香菸約1/4、90億根沒有被丟到該丟的地方，將加強在超商、熱炒點等吸菸熱區加強取締。

第三是防治登革熱，去年是全球疫情最嚴重的一年；彭啓明說，全球暖化、夏天日子越來越長，登革熱恐提早爆發疫情，且不僅台灣南部，北部也零星案例，全世界如日韓也以嚴正以待，這次地球日活動便同時號召民眾「自掃門前雪」，將住家周圍環境進行「巡、倒、清、刷」，避免容器積水，清理內壁，避免蚊卵附著。

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環境部19日起舉辦系列活動，先在台北市西門町紅樓廣場大會師，以「Team Planet挺地球GO淨！」為主題，更串聯22縣市近5萬人投入環境清理。（記者吳柏軒攝）

環境部舉辦地球日活動，號召民眾上街撿垃圾，小朋友在觀光熱區的台北市西門町，拿起夾子撿拾地上菸蒂，貢獻環保的一份心力。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明（前右2）聽取台北市環保局長徐世勲（前右1）說明北市清潔人員工作頻率與水溝垃圾菸頭的問題。（記者吳柏軒攝）

環境部發起地球日活動，號召民眾上街清掃街道，參與民眾在台北市西門町撿拾菸頭，幫助整潔。（記者吳柏軒攝）

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