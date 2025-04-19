第24屆SHIMANO盃澎湖磯釣賽今明登場 陰涼天氣有助釣況

SHIMANO盃澎湖磯釣賽，即日起在澎湖無人島展開為期2天的塵戰。（記者劉禹慶攝）

2025/04/19 11:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年邁入第24屆的SHIMANO盃澎湖磯釣賽，分別前往姑婆嶼、屈爪嶼及查某嶼舉行競賽，共有來自全國各縣市80餘位頂尖磯釣好手參賽，今（19）日天濛濛亮之際，選手就搭船往各自目標島嶼出發，所幸天公作美，陰涼天氣為釣況增加不少助力，讓選手實力更能盡情發揮。

比賽哨聲響起，參賽選手紛紛拋出釣竿，展開一連2天的塵戰。當釣竿中魚時，就會發出「簌」的一聲聲響，釣竿瞬間彎成滿月，捲線器傳出清脆的出線聲，經過一番搏鬥，不少大體型的魚種紛紛被釣上岸，每位選手都卯足全力，在澎湖無人島上，為爭取冠軍頭銜放手一搏。

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長期支持海釣的馬公市長黃健忠表示，三司達企業周則宏董事長帶領全國各地的磯釣好手來到美麗的澎湖舉辦磯釣賽。澎湖能連續24年成為比賽場地，對澎湖來說是一種肯定，也是一份榮幸。要特別感謝三司達企業，不只推廣磯釣活動，還將選手的漁獲全數捐贈公益團體，讓更多人受益，比賽也更有意義。

三司達企業董事長周則宏表示，感謝澎湖縣長陳光復及馬公市長黃健忠長期的鼎力支持，今年是三司達企業第24年來澎湖舉辦磯釣賽，三司達企業深耕澎湖四分之一世紀，本著環境保育、友善釣魚、回饋社會的理念，持續推動永續釣魚磯釣活動，這次也特地來澎湖踩線，評估未來在澎湖舉辦自行車環島公益賽的可能性，與馬公市公所持續合作，一起為澎湖打造更多元的運動休閒活動。

選手釣到魚後，快樂展示得之不易的收穫。（記者劉禹慶攝）

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