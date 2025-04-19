三大面向推高雄淨零轉型 都發局長：讓城市有韌性、永續發展

高市都發局三大面向推高雄淨零轉型，圖為旗山旗糖農創園區增加碳匯、水資源回收。（都發局提供）

2025/04/19 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市淨零城市發展自治條例已於113年6月3日公布。都發局長吳文彥指出，為落實自治條例精神，從「規劃檢討」、「審議引導」與「學習及實踐」三大策略面向推動淨零城市，讓高雄有韌性且永續發展。

吳文彥說明，規劃檢討將針對國土與都市計畫中的土地使用管制與都市設計條文檢討，如國土計畫規範新發展區須增加碳匯、產業園區增加綠建築、綠能使用等減碳機制，都市計畫導入基地退縮、增加開放空間與綠地面積等措施，落實減碳目標。

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審議引導方面，都市設計及都更審議過程中，引導建置綠色基盤設施，如特貿三公辦都更案及亞灣智慧公宅案等，要求綠覆率需大於法定空地75%，鼓勵屋頂綠化，著重涼爽友善開放空間、綠色基盤設施、推廣低碳運輸、取得綠建築與智慧建築標章等。

學習及實踐部分則透過教育訓練強化都發局同仁淨零專業職能，並藉由旗糖農創園區、橫山共創基地作為淨零試驗場地，推動增加碳匯、水資源回收、設置太陽能設施與推廣綠色交通等措施，朝永續淨零場域實踐。

為強化都發局同仁專業能力，目前有24人於淨零學院取得ISO 14067產品碳足跡、ISO 14064-1溫室氣體查證員、ISO 14068-1碳中和及ESG永續報告書等相關證照，同時辦理約20場講習與專家座談，累計超過400人次參與，盼透過專業分享與社會對話，持續優化淨零城市空間規劃策略。

高市都發局都設會審議情形。（都發局提供）

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