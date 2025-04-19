全國學生舞蹈比賽 竹縣4國小摘特優

113學年度全國學生舞蹈比賽日前圓滿落幕，新竹縣光明國小展現精彩舞姿獲得滿堂彩。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/04/19 11:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕113學年度全國學生舞蹈比賽日前圓滿落幕，新竹縣在團體賽中勇奪4項特優、11項優等，其中，光明國小、十興國小、安興國小及松林國小榮獲特優，展現學生們平時努力練習的累積，也是師長與家長共同支持的成果。

縣府教育局指出，新竹縣已於竹北國中、竹東國中、光明國小與竹東國小等4所學校設立「舞蹈基訓站」，透過改善訓練空間、挹注師資經費，持續深化藝才培育。未來更將結合數位科技、跨域創新課程，引進更多專業資源，打造多元而扎實的藝術教育環境。

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縣長楊文科日前在主管會報中親自表揚得獎學生，肯定他們的優異表現。楊文科強調，培養學生多方面的興趣，是完整的人格教育；新竹縣重視五育均衡發展，學生不僅在學科表現優異，更允文允舞（武），在音樂、舞蹈與體育等領域持續綻放光芒。

光明國小劉姓學童分享，進入舞蹈社後，每天都要早起訓練，假日也常常要練習，雖然犧牲休閒時間，但每次拿到好成績，團員們就會大聲歡呼，那種開心真的無法形容，尤其是在舞台上表演，聽到台下掌聲的那一刻，覺得一切辛苦都值得了！

教育局長楊郡慈表示，參賽學生從日常訓練中不僅磨練舞蹈技巧，更鍛鍊了毅力與團隊合作精神。她鼓勵孩子們把這份對藝術的熱忱延續下去，期許下一次的舞台能再創高峰。

教育局表示，本次全國學生舞蹈比賽新竹縣獲獎名單：

團體組特優

1.光明國小 國小B團體甲組 現代舞

2.十興國小 國小B團體甲組 民俗舞

3.安興國小 國小B團體丙組 現代舞

4.松林國小 國小B團體乙組 現代舞

團體組優等:

1. 山崎國小 國小B團體丙組 民俗舞

2. 博愛國小 國小B團體丙組 古典舞

3. 忠孝國中 國中B團體丙組 古典舞

4. 上舘國小 國小B團體乙組 古典舞

5. 竹北高中 高中職B團體乙組 民俗舞

6. 忠孝國中 國中B團體丙組 民俗舞

7. 竹東國中 國中B團體丙組 現代舞

8. 松林國小 國小B團體乙組 民俗舞

9. 上智國小 國小B團體乙組 兒童舞蹈

10. 竹北高中 高中職A團體乙組 民俗舞

11. 竹北高中 高中職A團體乙組 現代舞

新竹縣在全國學生舞蹈比賽團體賽中勇奪4項特優11項優等，其中，安興國小獲國小B團體丙組現代舞特優，縣長楊文科日前在主管會報中表揚。（擷取自新竹縣政府官網）

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