竹縣府偕民力 關西、北埔、寶山開設小衛星兒少課後照顧據點

新竹縣政府社會處今年攜手中華民國天禾協會在寶山鄉雙溪國小設立守護小衛星據點。（記者廖雪茹攝）

2025/04/19 10:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣偏鄉山區長期面臨照顧資源不足的困境，學童在放學後缺乏安全照顧空間，對雙薪與弱勢家庭造成不小衝擊；新竹縣政府表示，為改善此現況，今年在關西、北埔與寶山3處增設小衛星兒少課後照顧據點，21日起開放國小一至六年級、國中一至三年級報名，免費參加，弱勢優先。

縣長楊文科表示，關西鎮、北埔鄉與寶山鄉因地理位置偏遠、交通不便且人口密度低，公共與民間資源有限，為補足資源缺口，社會處今年特別設立課後臨托與照顧班，提升服務可及性，也讓縣內兒少據點總數擴增至45處，提供即時關懷與溫暖陪伴，確保每位孩子都能獲得適切支持。

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社會處表示，今年攜手中華民國天禾協會在關西鎮、北埔鄉及寶山鄉設立守護小衛星據點，年初展開籌備，運用公私協力的模式，尋覓在地資源。但設點過程並不容易，協會面對場地難尋，一度考慮放棄。所幸在石光國小、北埔國小與雙溪國小等校方的大力支持下，歷時4個月籌備，3處據點正式成立。

兒少課後照顧據點每週一、三及週四、五，中午12時30分至下午5時30分，分別於關西鎮農會石光分部（關西鎮石光里石岡子316號）、北埔國小（北埔鄉埔心街24號）及雙溪國小（寶山鄉雙園路2段310號）提供服務。

另預計於7月辦理的夏令營，內容涵蓋生態教育、夜間觀星、原民美食及蟲鳴探索等豐富課程。活動免費，弱勢家庭優先，有意願參加者，於上班時間洽詢黃小姐（03-5869123）或陳小姐（0913-311803）。另協會招募暑期活動志工，誠摯邀請加入。

設於北埔國小的小衛星兒少課後照顧據點，即日起開放國小一至六年級、國中一至三年級報名。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今年於關西、北埔與寶山3處增設小衛星兒少課後照顧據點，即日起開放國小一至六年級、國中一至三年級報名。（擷取自新竹縣政府官網）

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