高美濕地露營場遭3颱重創 網美打卡景點封閉整修

高美濕地遊客中心露營場暫時封閉整修。（記者張軒哲攝）

2025/04/19 10:29

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，但今年遊客中心網美露營場並未營運，一度傳出停業，台中市府今日指出，露營場自2022年開幕，去年受凱米、山陀兒及康芮等颱風及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備受損；為持續提供遊客優良的體驗環境，自即日起至5月31日止暫停營業，進行設備整修規劃進行深度整修。

「高美濕地」被譽為一生必遊一次的景點，而國際級的落日美景更是遊客必賞重點，近年週邊旅宿增加，除了遊客中心露營場，交通部航港局鎖定高美燈塔為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，讓遊客除了觀海踏浪，也能有更多生態跟住宿體驗。尤其時序入夏，遊客漸增，假日傍晚遊人如織。

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高美遊客中心露營場緊鄰景觀橋，可近觀風車夕照與海天一色之美，號稱海景第一排，成為打卡景點。有民眾日前要到高美濕地遊玩並留宿一晚，卻發遊客中心露營場未開放營運，還以為已經停業關閉。市議員楊典忠表示，高美露營場是濕地一大賣點，市府應該督促營運業者妥善維護管理，盡速開放。

台中市府指出，高美遊客中心露營場自2022年開幕以來已吸引2.5萬人次到訪。去年因遭受凱米、山陀兒、康芮等颱風影響，露營場地設備部份受損，為持續提供遊客優良體驗環境，營運公司已公告暫停營業至5月31日進行深度整修，以提升整體設施耐候性與安全標準。

整修期間，高美濕地遊客中心其他場館服務，包括體驗館、解說導覽及停車場，均維持正常運作，讓遊客仍可感受濕地之美。

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