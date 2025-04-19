蘭嶼東清國小100歲校慶 校友回憶每天上學要交一根木頭

蘭嶼東清國小百年校慶，學生著丁字褲抬起拚板舟。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/19 09:32

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼鄉「東清國小」17日起一連3天舉辦百年校慶系列慶祝活動，傑出校友的表揚甄選各專業領域的校友，包括教育、醫療、社福、公共服務等多元領域，有校友回憶小候上學都要帶一根木頭，當做營養午餐的燃料。

即使面臨校舍等硬體工程持續進行補強作業，但校長湯惠美和師生仍展現高度熱情歡迎所有來參與的家長、校友、來賓。湯惠美指出，百年校慶展現傳統文化的延續和學長、姐對教育追求的傳承期許，也藉以搭建在校生藝文課程與課外活動學習成果的舞台。

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百年校慶「祈福儀式」由部落耆老帶領全體教師與村民，依古禮進行象徵感恩與共享的「殺豬祭儀」。儀式以齊心祈禱開場，感謝庇佑學校百年來育才不輟，接著由耆老吟唱傳統古調，向天地與祖靈祈求來年平安順利。隨後進行象徵性殺豬儀式，並將豬肉分贈各部落共享，傳遞出「百年樹人，代代相傳」的文化精神，也營造部落與學校命運共同、世代相惜的情感連結。

傑出校友黃碧妹回憶在求學階段，在每天上學時規定需繳交一根木頭作為營養午餐炊煮饅頭的燃料。校友感謝師長求學階段的智慧啟蒙，現在小孩在母校就讀仍感受師長的熱情教學，沒有因人而異。

百年校慶另外呈現出的亮點為近年推動的陶藝課程和跆拳道訓練，湯惠美感謝來自台北的產科醫生林思宏全力支持課程的花費。林思宏出席活動強調，教育學習是不能忽視，文化的傳承更是不能中斷，只要校方有需要協助絕對會持續支持。

湯惠美說，百年不只是歷史的回顧，更是再次出發的起點，感謝歷任校長、師長、家長、校友與部落耆老的深厚支持與陪伴。東清國小將持續以教育為舟，與部落同行、與孩子一同向光走，讓根永遠留在蘭嶼，情永遠牽繫東清。

蘭嶼東清國小百年校慶連慶祝3天。（記者黃明堂翻攝）

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