基隆「行動理髮院」深入社區 美髮師替長輩義剪

美髮師到基隆八中社區幫當地的居民義剪，民眾很開心。（記者盧賢秀攝）

2025/04/19 09:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區八中社區高齡者較多，因為要照顧孫子或行動不便，鮮少上街理髮，基隆廟口商圈有家美髮店業者，多位美髮師抽空到八中社區為長者義前，夏天快到了，經美髮師用心義剪，老人家剪個清爽髮型，每個都笑得很開心。

這些美髮師去年就曾經到社區為長輩義剪，今天又到里民活動中心來義剪，許多長者很早就來等候，有的還帶著孫子一起來。美髮師先詢問長輩有什麼需求、喜歡什麼樣的髮型，再依其整體身型，慢慢剪出清爽亮麗的髮型，社區的長者一看再看很開心，有的自稱「水噹噹」。

請繼續往下閱讀...

八中里長林浩隆說，社區以高齡者居多，有的在家帶孫子，有的行動不方便，沒時間外出理髮，去年開始這家美髮店的師傅來幫長者義剪，很獲好評，今年再次來幫社區民眾理髮。

長者說，去年就是給這群美髮師剪的，帶著孫子來剪頭髮；有位長者說，平時都是老婆剪幫他理髮，不曾上街理髮，給美髮師理髮很開心。

美髮師說，平時工作一站就是一整天，能夠以自己的專業為人帶來一些溫暖和自信，看到他們的笑容，雖然早起很辛苦都值得。她說，以前曾經低潮期，到老人院義剪，為行動不便的老人家剪完後，瞬間心情超好的，那種成就感激勵著她。

義剪活動的發起人表示，每個月都會安排1至2場的義剪活動，平均1年約有30場，已經舉辦義剪5年了，美髮師除了付出專業技術外，也感受到社區民眾的人情味，因此，他們不覺得累反而很開心。

美髮師到基隆八中社區幫當地的居民義剪，民眾很開心。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法