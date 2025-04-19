04/19 各報重點新聞一覽

中國福建省委常委林寶金（右）去年2月致贈首張「福馬同城通」交通卡給連江縣長王忠銘（左），歡迎馬祖居民申請使用，持卡到中國福州市將可享各項 優惠，引發統戰爭議。（中央社資料照）

2025/04/19 07:02

自由時報

協助申請中國交通卡 落統戰陷阱 監院：連江縣府 缺危安警覺

中國為落實對台「融合促統」，二○二四年二月推出「福馬同城通」交通卡，連江縣政府竟指示各鄉公所向縣民推廣並協助申請該卡，引發統戰爭議。監察院十五日通過監委林文程所提調查報告，籲請行政院應督同陸委會嚴飭連江縣府深切檢討，勿落入中共統戰陷阱。

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產創條例修正 三讀通過 對外投資影響國安未改正 最高罰千萬

立法院院會昨三讀通過「產業創新條例部分條文修正案」，增訂違規罰鍰，公司從事國外投資未經核准者，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰，若為對國家造成威脅之國家或企業、影響國家安全等，並得令其限期改正、停止或撤回投資，屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處五十萬元以上、一千萬元以下罰鍰。

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史上最大假投資出金集團起訴80人 詐5千人157億 女首腦求刑25年

台北地檢署偵辦女子歐俞彤與身為竹聯幫弘仁會要角的男友吳漢威，成立史上最大的假投資出金集團案，查出俞女與架設二二三○個假投資網站的境外機房合作招攬投資時，以出金讓被害人誤以為獲利的手法擴大詐騙，八個月內向五○八○位被害人詐取一五七億元，昨依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴八十人，對首腦歐俞彤具體求刑廿五年、另有六十人各求刑十至廿二年，將在押的五十一人移審法院，並對吳男等在逃的十五人發布通緝。

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聯合報

中經院：今年經濟成長難保3 最慘恐零成長

美國總統川普對等關稅計畫，導致全球經濟不確定風險全面上升，國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表達，將全面下修全球經濟成長預測；中經院對台灣今年的經濟成長預估也轉趨保守，即便是最樂觀的情境下，台灣今年經濟成長率也無法保三、僅有百分之二點八五，而最悲觀的情況下，台灣今年經濟成長恐將趨近於零。

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罷免連署案 黃呂錦茹等4人遭聲押

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，南北同步進行，針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署文書方面，台北地檢署過濾扣押的手機、交叉比對供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，前天搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川四人到案，檢察官漏夜偵訊後認四人有串滅證之虞，昨依偽造文書、違反個資法等罪聲押禁見。

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中國時報

高雄雙罷劫被搜 黃呂錦茹聲押

繼北檢17日偵辦罷綠委團體涉幽靈連署，搜索國民黨台北市黨部等6處後，高雄地檢署18日指揮調查局高雄市調處，大動作搜索罷免綠委黃捷、許智傑團體「高雄雙罷劫」連署總站及領銜人住處等，領銜人朱磊、黃晃枝及罷免行動負責人徐尚賢，3人晚間移送雄檢複訊。朱立倫於晚間10點抵達，他表示，「台灣現在是在民主的十字路口上」，相信賴清德只差一步，就會直接宣布戒嚴了。並表示他會用祈禱的心情，把希望寄託在法院，希望有公平正義。內政部長劉世芳在立法院直言，「有任何滋擾行為，全部移送到地檢署來偵辦」。

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川普：不續加關稅 美中3至4周達協議

美中針鋒相對調高關稅有望結束？美國總統川普17日表示，他不願繼續提高針對中國的關稅，認為這恐會阻礙兩國貿易。他還透露，美中將於3到4周內達成貿易協議，聲稱兩國正進行對話，北京方面已主動要求接觸。雖然川普看似放軟對中姿態，但美國貿易代表署（USTR）同日宣布新計畫，將自180天後對中國船舶與中製船徵收港口費，藉此振興美國造船業，並對抗北京主導地位。

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立法院昨日在主席敲下議事槌聲中，三讀通過產業創新條例部分條文修正案。（記者叢昌瑾攝）

台北地檢署偵辦史上最大的假投資出金集團案，起訴80人，首腦歐俞彤求刑25年。（取自Instagram）

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