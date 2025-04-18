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    舊衛生所位處鬧區！潮州鎮公所、屏縣府將「換地」管用合一

    潮州舊衛生所。（記者陳彥廷攝）

    潮州舊衛生所。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/18 23:54

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於潮州鎮的聯合辦公大樓落成後，原衛生所已搬遷到大樓內，既有建築閒置一段時間後，鎮公所和縣府達成協議，鎮公所以現有調解會的建物，和縣府交換衛生所的建物，未來調解委員會將會搬遷至原衛生所，最快預計8月啟用，不再閒置。

    潮州聯合辦公大樓去年1月啟用，縣府所屬機關包括地政、戶政、衛生所、財政及長照日照中心等，全面移置聯合辦公大樓內，各原有建物至今大多閒置，其中位於鬧區的衛生所，經過1年多的商討，如今確定將「以屋換屋」。

    原來，原有的衛生所雖座落醫療用地，但因地權屬鎮公所，但建物所有權卻屬縣政府，而調解委員會則屬鬧區的商業區，地權屬縣政府，建物所有權為鎮公所，縣府、公所為達到管用合一目的，討論以地易地及以屋換屋等方案，以便達到管用合一的目的。

    鎮公所指出，調解委員會的目前建物老舊，地方對原建物補強、修復或是遷移甚至重建等建議不斷，由於調解委員會服務量大且不可中斷，又評估補強、修復難具效益，至於衛生所建物較新，因此決定「以屋換屋」，鎮公所以現有調解會建物換得舊衛生所建物，未來地、屋皆屬公所，調解會地、屋則皆屬縣府。

    公所表示，目前與縣府已完成交換，基於調解會服務不中斷，目前服務仍於舊址進行，公所則發包進行原衛生所的整修工程，現正動工當中，預計最快8月可驗收完畢啟用，屆時將通知鄉親調解會轉移陣地。由於調解會亦處鬧區，外界推測，縣府拆除老舊的調解會現有建物後，應會進行標售土地。

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