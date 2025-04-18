中壢中正公園「會呼吸的停車場」完工 8月底前營運

中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程完工。（記者李容萍攝）

2025/04/18 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園中壢中正公園地下停車場完工，地下2層停車空間，可提供汽車345席及機車605席，停車場採下沉式設計，可帶來自然採光及通風，堪稱「會呼吸的停車場」。停車場委外營運招標作業已完成，廠商預計8月底前營運，廠商近日公告優惠辦法招攬早鳥月租客。

桃園市交通局斥資10億餘元、於2022年12月底開工辦理「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」。經封園2年3個月施工，本月初申報完工，正辦理驗收及請領使用執照作業。

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中壢區中正公園位於延平路、中美路與元化路的三角地帶，緊鄰中壢監理站、中壢商圈，公園面積廣達5.29公頃，是中壢市中心最大綠地，周邊有市立圖書館中壢分館、松鶴會館及籃球場等設施，過往許多機關、團體在此舉辦各種活動；前市長鄭文燦向中央爭取前瞻基礎計畫補助2.17億元挹注此工程，其餘由市府自籌近8億元，一來改善中正公園周邊及洽公停車需求不足問題，也打造多目標使用空間及景觀大草坪。

交通局長張新福表示，此工程基地面積1萬2143平方公尺、總樓地板面積1萬7889平方公尺，完工後可兼具景觀公園、店鋪空間、市民活動中心等功能，地面公園除保持景觀大草坪，還設置城市階梯舞台，可舉辦文創及藝文活動，下沉式廣場可為停車場帶來自然採光及通風，以達節能滅碳，堪稱「會呼吸的停車場」。

另外，停車場配置3處行人、2處車輛出入口，機車停車區設置防火隔屏，全區規劃樓層分色引導、梯廳分區標示、配置婦幼、無障礙車格及電動車優先停車格，將啟用智能車牌辨識系統、E-TAG快速通關、車位在席、智慧尋車系統、電動車充電樁等設施；收費方式支援電子票證、行動支付、信用卡、手機線上支付等。

市議員彭俊豪、魏筠認為，中正公園地下停車場目前也開放登記月租停車位，但其公告的月租費用，一般戶一個月4800元、里民戶一個月3600元（6個月後恢復3840元）的價格，似乎比周邊的幾個停車場月租費高，有民眾反應收費過高，中壢市區停車空間本來一位難求，希望停車場可以盡快啟用，也建議交通局再跟業者商討金額制定規則，不要讓增加停車空間的美意打折。

「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」打造會呼吸的停車場。（桃市交通局提供）

地下停車場新完工的服務中心。（記者李容萍攝）

城市階梯舞台。（記者李容萍攝）

「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」全區透視圖。（桃市交通局提供）

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