文化部推動「百大文化基地」 李遠曝被地方抱怨原因

文化部長李遠說明推動「百大文化基地」理念。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/18 23:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南生活美學館「南台灣工藝大展」今日開展，文化部長李遠致詞分享推動「百大文化基地」理念，也透露承受被地方抱怨的原因。

李遠說，去年他上任部長後第1次到台南生活美學館時，許多的志工、連結在地的展覽，讓他非常感動，亦感受到美學館要負責這麼多縣市，雲、嘉、南、高屏、金門、澎湖，因而更有推動「百大文化基地」想法，如果把全台灣的文化基地串起來，讓大家注意到台灣文化有很多場所，尤其來自民間。

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「為什麼我沒有，為什麼他有」

李遠表示，文化基地掛牌，每兩年換1次，首波報名就1000多個，他得忍受被大家抱怨「為什麼我沒有，為什麼他有」，在做的時候就知道一定會被大家質疑，但他更想讓大家重視文化場所，有多元藝術展現。

李遠並表示，其實沒有先設定那個縣市比較多，就是給評審委員選，結果這次南部選出來的基地非常多。未來每2年徵選1次，「希望的不僅是百大，而是更多，甚至是1000個文化基地」。

文化部於3月31日公布「第1屆百大文化基地」獲選名單，總計1026件候選案中，最終僅有110處獲選，競爭相當激烈。其中，南市共有台江十三佃鄭家社區博物館等8處場域入選，與新北市並列6都之首，充分展現府城豐厚的文化底蘊與地方創生的努力。

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