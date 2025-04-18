金門小將辜渝真臨危不亂 為母校拍下首座全國桌球冠軍

教練許朕傑（右）肯定子弟兵辜渝真（左）的心理素質穩定，才能快速調整狀態，拿下冠軍。（中正國小提供）

2025/04/18 23:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣中正國小今天表示，該校桌球選手辜渝真參加「自由盃國小組個人桌球錦標賽」表現沈穩，在重要時刻臨危不亂，摘下全國決賽個人單打12歲組冠軍，也是該校歷年拿下的第1座全國大型桌球賽冠軍，全校師生興奮不已，校長陳為信說，要頒個特別獎給她。

中正國小表示，辜渝真在去年的全國少年桌球排名賽中，入選11歲組國家代表隊國手，不僅是中正國小首位桌球女國手，也是金門第1位少年女國手，此行是參加4月7日至13日由屏東縣政府和中華民國桌球協會舉辦的錦標賽。

請繼續往下閱讀...

中正國小表示，辜渝真此次在第1天賽程的第1場就遭遇同樣是去年11歲組的少年國手，再加上還未熱身開就下場，施展不開，最後有驚無險闖下第1關。

教練許朕傑說，經過第1場洗禮，辜渝真「好像打開任、督2脈」，儘管對手實力堅強，也能拿出抗壓能量一舉擊敗對手；冠軍賽對手和首場一樣，擅長顆粒打法，但有別於前幾場對手的打法，因此辜渝真上場後極不適應，一度「非常危險」，幸好她大賽經驗豐富，迅速調整心態，逐漸抓到對手弱點，3比1搶下冠軍。

許朕傑說，辜渝真的心態成長許多，否則一般選手在類似的情況下，心態很容易搖擺，可能早就一洩千里，甚至因扛不住壓力而輸掉比賽；還好辜渝真3月曾前往韓國移地訓練，與日、韓選手砌磋，返國後漸入佳境，也終於憑著她臨事不慌不忙的人格特性，很快調整回來，為學校勇奪第1座全國大型桌球冠軍賽獎盃。

校長陳為信說，獲獎消息傳回學校，全體與有榮焉，尤其感謝學區專業教練許朕傑及學校教練群白孟蓉、陳雅倫、陳雯琦；前任校長蔡雪芳和歷任校長率領的團體多年倡導耕耘，更感謝議員蔡其雍贊助比賽經費。

辜渝真（右）在自由盃國小組桌球賽摘下全國單打十二歲組冠軍。（中正國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法