恆春洋蔥遲到原因曝 品質好甜度高吃一波

恆春半島是台灣洋蔥黃金產地。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/18 22:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島去年遭到多颱風侵襲，洋蔥播種大幅延後，部分農民甚至棄種，導致今年整體產量下滑超過3成，創近年新低；往年3、4月底進入收成的洋蔥，今年推遲到4月初才陸續採收。然而，天公作美，品質意外成為近年最佳，批發價格也穩定，恆春鎮農會呼籲民眾多吃健康洋蔥。

恆春半島是台灣洋蔥黃金產地，獨特的氣候與環境孕育出口感爽脆、香甜低辣的優質洋蔥，深受市場青睞。農民多於冬季栽種，充足陽光與低濕度環境，讓洋蔥在曝曬後含水量大幅降低，品質更上一層樓。而恆春冬季特有的落山風，讓洋蔥葉脈長不高，甚至彎折，迫使植株將養分集中於球莖，造就恆春洋蔥獨特的甜脆口感，生食、煎炒或燉煮都能展現風味。

請繼續往下閱讀...

「去年颱風一個接一個，播種計畫全被打亂，」恆春鎮農會總幹事林順和無奈地說，連續的颱風與豪雨讓許多農民錯過最佳播種時機，土壤濕度過高也影響種植進度。部分農民擔心收成不佳，索性棄種，導致今年洋蔥種植面積較往年減少近3成。品質卻因天候條件而大幅提升，「今年洋蔥球莖緊實，甜度高，市場反應很好」。

據農會統計，恆春洋蔥今年平均批發價約每15公斤230到250元，比去年同期上漲。農民說，恆春洋蔥口感佳、保存期長，深受餐飲業者喜愛，今年雖產量少，但品質穩定，市場需求不減，甚至有外縣市買家主動上門搶貨。

然而，對農民而言，好價格並未完全彌補產量銳減的損失。種植戶說，雖然價格好，但總產量少，收入仍不如往年，加上氣候變遷影響愈發明顯，種植風險逐年升高。「這行真是看天吃飯，颱風來了擋不住，只能硬著頭皮撐下去」，呼籲政府應提供更多補助或保險機制，協助農民應對極端氣候的挑戰。

恆春鎮農會說，持續推廣恆春洋蔥的品牌價值及產品，提升洋蔥附加價值。恆春洋蔥不僅是農產品，更是恆春獨特環境與文化的結晶，「希望消費者吃到洋蔥時，也能感受到恆春這片土地的溫度」。

恆春洋蔥採收期罕見延後 今年品質佳、價格穩。（記者蔡宗憲攝）

今年的恆春洋蔥品質佳、價格穩。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法