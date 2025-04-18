公車運將斜槓 平地種出水蜜桃

公車司機傅有石斜槓當農民，在平地成功種出水蜜桃。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/18 20:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南資深的公車運將傅有石，於新化老家斜槓當農民，在平地成功種出了水蜜桃，歷經3年的努力後首度量產，他計畫開放採果，讓各界都能嚐到難得的鮮甜好滋味。

已屆6旬的傅有石，擔任客運司機已逾20年，頗具資歷，他負責行駛山區綠幹線，暇餘就在老家附近的親友農地上栽種水蜜桃，本月中旬開始收成，目前枝幹上已結滿果實，每顆平均3至5兩重，令人垂涎。

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傅有石說，由於公司福利不錯，工作穩定，下班後，也沒有特別的嗜好，才想在閒暇時學習第二專長，在網路上看到水蜜桃的栽培訊息，很感興趣，3年前一口氣購進250株種苗，全力投入。

傅有石之前並無農務經驗，他憑藉網路上的資訊，自己學習，遇到重大瓶頸時，就透過管道，向專家請益，去年開始採收，但數量有限，僅與親朋好友分享，口感、甜度都不錯，持續精進栽培技術，增加產能。

傅有石表示，所栽培的品種為「紅鈴」，屬低海拔水蜜桃，一般常見於300至600公尺的區域，他的果園則完全在平地，今年首度量產，收成能夠這麼快，自己也很驚喜。

傅有石墊高果園，避免淹水，也調製有機肥料，培養微生物菌，強化灌溉效益，包含水蜜桃樹之間的距離設定，以及疏果、套袋的時機等，完全自己摸索。

傅有石在農務的過程中，體認到每個細節都是學問，無法馬虎，他努力地逐一落實，雖然辛苦，但樂此不疲。

傅有石希望成為地方產業新亮點，由於現場在新化與新市的交界，緊鄰遠東科大，交通便利，他決定開放採果，要讓各界知道台南平地也有水蜜桃。

公車司機傅有石斜槓當農民，在平地成功種出水蜜桃。（記者吳俊鋒攝）

公車司機傅有石斜槓當農民，在平地成功種出水蜜桃。（記者吳俊鋒攝）

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