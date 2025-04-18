延續櫻花情 黃偉哲出席日本青森縣弘前櫻花祭

台南市長黃偉哲（左2）、弘前市長櫻田宏（左1）與櫻花小姐合影。（台南市府提供）

2025/04/18 20:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本青森縣弘前櫻花祭，今（18）日開幕儀式，台南市長黃偉哲應邀出席當地年度重要盛事，以行動回應和感謝友誼市對台南的支持。

台南市跟友誼市青森縣、弘前市素來情誼深厚，弘前市長櫻田宏在去（2024）年兩度來訪，2月時參加台南睽違16年主辦的台灣燈會、11月再度前來行銷蘋果，而青森縣知事宮下宗一郎也緊接著在去年12月來訪台南，感念於他們對台南的相挺情誼，黃偉哲赴日訪問交流。

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黃偉哲表示，弘前是最美麗的櫻花之城，而櫻花的盛開正象徵台南、弘前跟青森的情誼正蓬勃發展，而彼此的交流也確實因相互幫助對方行銷芒果、蘋果而蓬勃發展，也期許未來更促進三方的互動與交流，讓這份情誼能長久傳承下去。

今日開幕式出席嘉賓除了黃偉哲外，還包括青森知事宮下宗一郎、弘前市長櫻田宏、北海道函館市長大泉潤，更有許多青森縣議員與眾多周邊縣市各地方政府和議會代表，黃偉哲亦趁此機會向政要們致意並介紹台南，盛情邀請日本朋友能多多來訪台南。

日本青森縣弘前櫻花祭，今日繽紛開幕。（台南市府提供）

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