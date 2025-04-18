東京高圓寺阿波舞再度來台！松山慈祐宮踩街熱舞 百名舞者嗨翻全場

2025錫口文化節-東京高圓寺阿波舞台灣公演2025–松山場，阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

2025/04/18 19:46

〔記者林承鴻／台北報導〕日本東京百名舞者今（18）日下午穿著傳統服飾，到台北市松山慈祐宮踩街嗨跳高圓寺阿波舞，舞者們的笑容與活力為街區與觀眾帶來元氣與活力，熱鬧非凡日式祭典在台灣上演。高圓寺阿波舞是東京的夏日風景情畫之一，至今已有67年歷史，這次為第5度來台演出，為錫口文化節添加東瀛異國風情。

慈祐宮董事長陳玉峰致詞說，台灣和日本人民交流非常密切，今年贈送交趾陶紀念品給日方，希望雙方友誼能永存，也希望松山慈祐宮媽祖保佑台灣、日本兩國人民的生活平安、快樂。

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東京杉並區副區長白垣學致詞時先以華語「大家好」向在場民眾問好，「我很高興你今天能來」，他說，很感謝能夠連續10年來到台灣舉行公演，阿波舞至今已有1萬名舞者，累積上百萬名觀眾，今天有100位舞者來到現場演出，希望大家玩得開心。

台北市長蔣萬安指出，今年的錫口文化節邁入第19年，傳承松山區在地特有的文化，相信民眾都是為了看高圓寺阿波舞演出，活動20號還有媽祖聖誕三獻大典，以及13庄的遶境活動，讓更多國內外旅客親自感受體驗文化魅力。他也祝福台日情誼長長久久，堅實穩固。

阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（中）出席2025錫口文化節-東京高圓寺阿波舞台灣公演2025–松山場，與阿波舞表演隊伍踩街。（記者廖振輝攝）

阿波舞者在慈祐宮廟前廣場表演。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安與慈祐宮董事長陳玉峰（右二）等人為活動揭幕。（記者廖振輝攝）

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