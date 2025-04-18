請1天連休9天！搶全中運觀光商機 南市府祭出4遊程

南市府祭出4遊程搶全運會連假觀光商機，圖為市區著名觀光景點－神農街。（記者王姝琇攝）

2025/04/18 19:47

〔記者王姝琇／台南報導〕全中運明天將在台南登場，台南339所學校21至24日停課，若在25日請1天假就能連放9天。南市府祭出4條遊程，搭配住1晚、送1晚住宿優惠搶商機。

全中運睽違22年再次回到台南舉辦，將在19至24日盛大登場，配合賽事，台南市公私立高中職、國中及國小共339所學校，於21至24日全面停課，若25日請1天假，即有9天的假期，引起熱議。觀旅局也順勢搭配「4、5月來台南住1晚、送1晚」優惠祭出4條推薦遊程，邀民眾深度遊台南。

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觀旅局長林國華說，台南假日人潮擁擠，住宿更是一房難求，這次剛好趁著全中運比賽期間，搭配54家旅宿平日限量住宿優惠，祭出「西濱漁鹽生態之旅」、「台南親子文化之旅」、「美食古蹟藝文之旅」、「山林溫泉自然之旅」遊程，搶佔全中運觀光商機，帶民眾來趟台南深度之旅。

「西濱漁鹽生態之旅」沿台六一線西濱快速道路，或台一七公路作為旅遊路線，享受台南海線豐富自然生態與漁村風情，包括四草綠色隧道、將軍扇形鹽田、雙春濱海遊憩區、南鯤鯓代天府。

「台南親子文化之旅」由南向北串聯台南中線區域，結合歷史人文、藝術體驗與自然生態，適合親子同遊，探索大目降園區、南科考古館、總爺藝文中心，漫遊鹽水、新營糖廠、學甲慈濟宮。

「美食古蹟藝文之旅」從市中心台南車站玩起，鄰近景點密集，運用公車串連美食小吃、走訪古蹟，包括孔廟、南美館、永樂市場、神農街、海安商圈，順遊安平、台江公園及奇美博物館等。

「山林溫泉自然之旅」展現台南山林、溫泉、花海、水庫、物產等多元風貌，包括東山一七五咖啡大道、關子嶺溫泉、梅嶺、南化水庫、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、虎頭埤風景區。

台南將軍超人氣扇形鹽田不容錯過。（記者王姝琇攝）

南市府祭出4遊程搶全運會連假觀光商機，安平老街、運河、古蹟玩不完。（記者王姝琇攝）

新營糖廠體驗五分車搭乘，欣賞沿途美景。（記者王姝琇攝）

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