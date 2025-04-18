4兒童遊戲場同步施工 害小朋友哇哇叫 彰化市長曝原因

超人氣的彰化市兒童公園共融性遊具，進行改善工程，目前封閉施工。（記者劉曉欣攝）

2025/04/18 19:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太巧了！彰化市區4個公園兒童遊戲區同步施工中，讓不少家長與兒童都哇哇叫。彰化市長林世賢表示，因應兒童遊戲場設施的新規範，在爭取中央補助下，讓陽明、金馬、華興、兒童等4座公園進行遊具改善，希望能在6月底完工，讓小朋友暑假可以玩翻天。

林世賢指出，根據兒童遊戲場設施安全管理規範，鋪面不分室內外，每3年檢驗一次；室外遊具也要每3年檢驗一次，為了讓公所管理的公園，兒童遊具都是合乎最新規定，才會一口氣進行市區4座公園的改善工程。

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林世賢表示，這4座市區公園完成兒童遊具改善工程後，加上市所管理的延平公園、景觀公園，也都在今年翻修啟用，這代表由市公所管理的公園內的兒童遊戲場，全數都符合最新法令規範，不只要讓兒童有特色公園可玩，玩得開心之外，更要玩得安全。

彰化市公所公用事業課長陳進泓指出，這次改善的公園兒童遊戲場有陽明、金馬、華興與兒童公園，均在今年2月間封閉施工，工程最短的是兒童公園90天，其餘120天。兒童公園除了遊具以外，因為使用量大，耗損率高，將同步整修地墊；華興公園將進行整體改善，設置步道與廣場；金馬、陽明公園則是順從民意，增加2歲至5歲的兒童遊戲設施，陽明公園將把擴充遊具規模。這4座公園改善工程將會盡力趕在6月底完工。

不少家長表示，彰化市三民路上的兒童公園，自從增設共融式遊戲場，馬上就成為超人氣特色公園，因為位於市區，旁邊就有停車場，不只是彰化親子的最愛，連外縣市的親子都跑來玩。雖然八卦山也有最新的兒童遊戲場，華陽公園、景觀公園也翻新，但就是離市區比較遠或是不好停車，希望這4座公園能夠快快改善，讓小朋友玩耍有更多選擇。

彰化市兒童公園的共融式遊具，目前封閉進行改善。（記者劉曉欣攝）

彰化市景觀公園翻新，兒童遊戲場並向國寶級的扇型車庫致敬。（資料照，記者劉曉欣攝）

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