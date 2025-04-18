8鏡頭監控避免死角！台中1000輛垃圾車僅50輛智慧化 民代促擴大辦理

市議員希望垃圾車智慧化要擴大辦理。（市府提供）

2025/04/18 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓清運垃圾更有效率及保障清潔人員及民眾安全，環保局獲中央補助，在2023至2024年試辦將50輛垃圾車智慧化，市議員張玉嬿指出，這些智慧化垃圾清運車，上面配置智能化滿載偵測、AI鏡頭等多項科技輔助，除了避免死角，也能規劃最佳收運路線，提升準點率、保障清潔隊員作業安全，但是全市有500輛垃圾車、500輛資源回收車，但智慧化只有50輛，根本不足，要求市府擴大辦理。

環保局長陳宏益表示，台中市的智慧垃圾車是全國最多，而「清運車輛智慧安全管理平台導入計畫」是環保局在2023年向中央數發部爭取補助，由中市試辦，計畫去年結束；目前市府於今年試辦兩輛垃圾車，安裝駕駛注意力輔助設備、駕駛輔助系統、載重偵測設備及盲區偵測系統功能；明年更計劃擴增相關功能，將清運車輛數位化管理整合。

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議員張玉嬿表示，環保局前年試辦50輛智慧垃圾車，這些配有智慧化設施的垃圾車，前後裝了8個鏡頭、搭載「盲區偵測裝置」等設備，讓清潔隊在執勤時安心不少，甚至連民眾帶著小朋友一起倒垃圾時的死角、盲點也都能透過鏡頭監控，減少意外發生。

不過，試辦計畫至去年9月止，張玉嬿表示，系統功能運作雖有繼續，但車輛數仍嫌不夠，台中市僅有50輛根本不足，要求環保局應朝每一輛垃圾車都是智慧化來邁進。

市議員張玉嬿要求環保局要擴大垃圾車智慧化。（記者蘇金鳳攝）

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