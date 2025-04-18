金門漢式大木作匠師李錫福 榮膺全國模範勞工

李錫福（左）從事傳統木作及雕刻四十九年，曾於瓊林聚落「養拙堂」舉辦瓊林蔡氏家廟大木結構展，展現其精湛的木作工藝。（資料照 記者吳正庭攝）

2025/04/18 18:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門木作達人李錫福榮獲全國模範勞工，30日將赴總統府接受總統賴清德表揚，縣府秘書長陳世保昨天接見並致贈程儀，肯定李錫福「木作半世紀」對金門工藝界的奉獻。

金門縣政府慶祝51勞動節，準備在5月1日當天表揚各工會團體推薦的楊尤閩等42名模範勞工及金門縣各業工人聯合會、金門縣陶瓷廠產業工會2個優良工會。另外，金門縣木工業職業工會傳統木作及雕刻匠師李錫福獲選勞動部全國模範勞工，將赴台受獎。

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1976年，當時11歲的李錫福就跟在金門第3屆文化獎得主的父親李換生身邊，學習木藝雕刻，至今近半個世紀，正因長期浸淫木作世界帶來的職業傷害，造成他左耳聽力受損，「大概要70分貝才聽得到聲音」因此必須配戴助聽器；他還伸出左手大拇指，「別看現在這樣，當時只連著1層皮，本來以為拇指斷了，後來縫了28針才保住」，對於這些像是沙場老將因傷留下的印記，他侃侃而談。

李錫福因聽力嚴重受損，在配戴助聽器前，幾乎沒有參加過相關進修課程，但他持續以「木為紙、刀為筆」的創作概念，在金門、中國福建兩地參展，透過「斗與拱的對話」、「刀與筆的對話」展現他在木工領域的功力。

李錫福最為地方津津樂道的是，2019年縣文化局在金門規模最大的古厝聚落瓊林聚落「養拙堂」舉辦瓊林蔡氏家廟大木結構展，透過李錫福的工藝，讓當地村老一看到現場模型，就好像見到每天穿梭其間的家廟大厝變身「縮小版的積木」，這才發現家廟的梁柱「原來是這樣接起來的」。

李錫福師承父親從事傳統木作及雕刻至今49年，並於2022年通過文化部漢式大木作傳統匠師資格考。他說，對於傳承、推廣這項日漸式微的傳統產業不遺餘力，秉持的就是一分「信念」；他目前正籌辦有關個人「木作半世紀」的個展，盼繼續推廣金門傳統工藝之美。

金門木作達人李錫福（右三）榮獲全國模範勞工，十七日由金門縣總工會理事長盧志忠（右二）等人陪同前往縣府，由縣府秘書長陳世保（左三）致贈程儀給李錫福。（記者吳正庭攝）

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