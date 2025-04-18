高雄某科大2狼師涉猥褻、性騷 校方開鍘解聘

高雄某科大唐姓及林姓教授，涉嫌對學生猥褻、性騷，校方公布性平會決議解聘2名狼師。（資料照）

2025/04/18 18:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄某科大唐姓及林姓教授，涉嫌對學生猥褻、性騷，校方今（18日）公布性平會決議解聘2名狼師，其中，涉權勢猥褻的唐姓教授，解聘且終身不得聘用定案；涉性騷擾案的林姓教授，解聘並3年不得聘任為教師，後續送三級教評會審議。

校方指出，唐姓教授所涉性平案件，係依據教師法、性別平等教育法等多項法規，性平會決議解聘且終身不得聘用，免經教評會審議。林姓教師被學生指控涉及性騷事件，校方知悉後立即循校安系統通報，並成立調查小組進行調查，因受害者眾，性平調查小組決議解聘且3年不得聘任為教師，將續送三級教評會審議定案。

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唐姓教授因涉嫌收錢，幫研究生找槍手代寫論文取得學位，並被查出案外案另涉嫌性侵猥褻1名女學生，去年9月遭橋頭地檢署依刑法利用權勢性交罪嫌起訴，校方因此啟動校安通報，並依性別平等教育法開啟校內性平調查，並啟動教評審議，決議解聘且終身不得聘用。

林姓教授則是今年初有受害女學生在網路平台發聲，指從大一至大三不斷被教授觸摸、環抱等不當騷擾行為，並於線上串連發現歷年來受害者至少20人，不過多數已畢業不願出面作證，今年4月初橋頭地檢署依4名被害人指控共8次犯行，將林偵結起訴並建請從重量刑，校方性平調查小組今決議解聘，且3年不得聘任為教師。

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