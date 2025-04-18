馬來西亞千人團來了！第1波抵台旅客暢遊九份山城、十分老街

馬來西亞知名保險公司獎勵員工海外旅遊，首發團100多位旅客抵台，今天走訪新北市九份山城、十分老街，遊客開心比讚。（記者俞肇福攝）

2025/04/18 18:19

〔記者俞肇福／新北報導〕繼2月9日印度近800位旅客獎勵旅遊來台，台灣又迎來馬來西亞知名保險公司來台旅遊，共有1010名員工將分8梯次來台，首發團100多名旅客17日抵達台灣，今天（18日）走訪新北市九份山城、十分老街施放天燈，預估馬國1010名旅客，帶來約5000萬元觀光產值。

馬來西亞1010人來台旅遊，分8個梯次，從4月17日到29日，陸續來台灣進行5天4夜旅遊，除了到十分放天燈，到九份山城嘗美食、台北西門町、宜蘭傳藝中心及威士忌觀光酒廠等等，文化觀光、台式美食、手作體驗，與市區導覽通通一手包，期間還會入住國際五星飯店，和辦理大型晚會活動，預估可以帶來不少觀光收入。

請繼續往下閱讀...

旅行社業者表示，馬來西亞華人跟台灣飲食習慣相似，沒有明顯的飲食禁忌，他們非常喜歡吃台灣的美食，所以非常喜歡來台灣。

據觀光署表示，4月份還有來自菲律賓、越南2團獎勵企業旅遊各600人將抵台，可見新南向市場具潛力，未來將加強行銷，繼續衝高旅客來台人數。

保險公司獎勵旅遊來台的許先生說，以前就來台灣好幾次；他表示，這次公司獎勵旅遊招待來台，事隔多年再度訪台，台灣還是跟當年給他的感覺一樣，「不管是吃的美食、住宿也好，人情味等，每一樣都很好，最重要一點的就是，這個國家給他感覺很安穩很親切。」

馬來西亞知名保險公司獎勵員工海外旅遊，首發團100多位旅客抵台，今天走訪新北市九份山城、十分老街，圖為旅客在天燈寫下心願。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法