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    首頁　>　生活

    咖波化身閱讀小夥伴 台中綠美圖辦圖文書展

    咖波帶你遊中市圖主展，還有「閱讀大富翁– 數位閱讀存摺」同步開跑，獎品有咖波存錢筒、旅行盥洗包、印花托特包等咖波限定好禮。（文化局提供）

    咖波帶你遊中市圖主展，還有「閱讀大富翁– 數位閱讀存摺」同步開跑，獎品有咖波存錢筒、旅行盥洗包、印花托特包等咖波限定好禮。（文化局提供）

    2025/04/18 17:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕貓貓蟲咖波來了！超人氣療癒角色「貓貓蟲咖波」化身成為台中市立圖書館的閱讀小夥伴，打造專屬於台中綠美圖的原創聯名圖像，為年底館館暖身，首波登場「咖波帶你遊中市圖」圖文書展，將於4月23日至6月30日在四張犁總館展出，現場設置可愛咖波圖像，歡迎大小朋友一起拍照打卡、輕鬆閱讀，開啟超萌的閱讀任務。

    文化局表示，今年特別邀請咖波原創設計者、台中在地漫畫家亞拉一起合作，為台中設計「綠美圖x咖波」專屬圖像，由咖波翻開閱讀綠美圖的序章，並結合主題書展於中市圖展出，帶領大家一起期待綠美圖開館。

    此次書展由咖波帶領讀者進入圖文創作的世界，主展區設於北屯四張犁的總館，另有9間分館同步現蹤咖波，邀請走進圖書館，尋找藍色咖波的可愛身影，感受閱讀的趣味與療癒。

    除了聯名書展暖身登場，年度人氣活動「閱讀大富翁– 數位閱讀存摺」也同步開跑，只要於6月底前借書累計滿50本即可獲得1次抽獎機會（每人最多5次），獎品包含咖波存錢筒、旅行盥洗包、印花托特包等咖波限定好禮，還有加碼綠美圖特獎（電子紙閱讀器）驚喜，咖波已在圖書館陪你一起Chill讀書、萌出閱讀好時光，更多的活動訊息請至中市圖官網查詢。

    中市圖指出，台中市去年借閱冊數突破2024萬冊，展現市民愛閱讀，其中，圖文書廣受各年齡層喜愛，如兼具知識性與趣味性的《科學實驗王》，激發運動動力的《跑騎全台灣》，以及結合奇幻推理和國文常識的《文字魔人》等書籍，未來新總館也將展現更多元閱讀樣貌，持續打造豐富有趣的閱讀體驗。

    咖波帶你遊中市圖主展，4月23日起於北屯四張犁總館展出。（文化局提供）

    咖波帶你遊中市圖主展，4月23日起於北屯四張犁總館展出。（文化局提供）

    「咖波帶你遊中市圖」圖文書展，將於4月23日開展。（文化局提供）

    「咖波帶你遊中市圖」圖文書展，將於4月23日開展。（文化局提供）

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