屏縣府公部門暑期工讀來了！逾350名額4/21起報名

屏東縣府每年推出的大專青年公部門暑期工讀，相當受到歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/04/18 17:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為協助大專青年學子體驗職場生活，提早培養正確就業觀念及態度，提升自我競爭力，屏東縣政府每年安排暑期工讀計畫，今年27個局處預計提供296個公部門工讀職缺，另同步推出地方創生見習行動，名額60名，合計超過350個職場體驗機會，下週一（21日）起受理報名、收件。

屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，許多大專青年畢業後由於對職涯認識不足，容易迷失就業方向，透過暑期工讀多元職場體驗，不僅能讓青年於暑期獲得實質薪資、減輕經濟負擔外，更可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，擴增未來職涯選項。

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今年屏縣府整合27個局處提供工讀機會，其中位琉球鄉的東港戶政事務所琉球辦公室有「舊簿翻新」計畫，期待居住於琉球鄉的大專青年踴躍報名；傳播暨國際事務處的「涉外事務職場教育計畫」，則希望學生透過接待外賓及國際交流等工作，了解國際禮儀；另外勞動暨青年發展處結合智慧農業學校，推出「無人機教育推廣計畫」，安排工讀生協助行銷曝光無人機飛手工作內容，讓民眾對無人機有更多認識。

公部門暑期工讀時間從7月1日起至8月31日止為期兩個月，今年月薪為2萬8590元，4月21日上午9時起至4月25日下午5時止受理網路報名，須先至「屏東縣青年創業服務網」註冊會員，再點選專頁進行報名，可選3個志願，5月24日在屏東縣政府大禮堂及枋寮高中，分別辦理屏北場及屏南場面試，簡章及職缺資訊即日起可至勞動暨青年發展處官網查詢。

另為增加青年接觸地方事務，進而滾動地方發展，縣府也同步推出地方創生見習行動，今年將提供60位見習生名額，由地方創生團隊提報計畫，經縣府核定計畫人數後，後續再由提案單位提交見習生名冊，4月21日起收件至5月12日止。

2024年地方創生見習行動得獎團隊，與屏東縣長周春米合影畫面。（圖由屏東縣政府提供）

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