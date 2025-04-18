壓彎失控噴飛墜崖！攝影師跟著慘摔 騎士驚慌問：你活著嗎？

兩名自行車騎士行經136線一處彎道時，疑似壓彎失控，連車帶人墜崖。（擷取自爆料公社二社臉書）

2025/04/18 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市太平區的136線，被封為「台中單車聖地」，沿線全為蜿蜒山路，坡陡、彎急、路幅狹窄，充滿挑戰性。不過昨（17日）有2名自行車騎士行經一處彎道時，疑似車速過快失控打滑，撞上一旁水泥護欄，直接倒栽蔥摔落山崖，跟拍的攝影師反應不及也一同摔下去，所幸2人僅受輕微挫傷並無大礙。影片曝光後，引起網友熱議。

網友在臉書社團爆料公社二社發文，一名自行車騎士行經於台中市太平區的136線，在影片中，騎士壓低上半身、雙腳猛烈踩踏，車速相當之快。不料經過一處急彎時，騎士疑似重心不穩，車身左右晃動，隨即失控撞上水泥護欄，連人帶車翻落山坡。而緊跟在後方的攝影師，因反應不及，也失控跟著摔落山坡，畫面驚險萬分。

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據悉，騎士與攝影師在山坡上滑行數公尺後，好在被樹叢擋住才停下，站穩後騎士也趕緊詢問攝影師，「你可以嗎？你活著嗎？」恰巧有路過民眾目睹，立刻協助報警，警方接獲通報趕抵現場。經了解，兩名騎士均受輕微擦挫傷，並無大礙，後續亦自行騎車離開現場。

影片曝光後，引起網友熱議，「還真沒看過可以那麼認真，負責任的跟拍」、「運氣好不是深谷」、「先生，這裡不能睡覺嘿！」、「我很多騎公路的朋友沒門牙，斷鎖骨好幾個」、「這種山路下坡超級危險。不要命才會這樣騎」、「還好不是清水斷崖」、「自行車的輪胎設計不是讓你壓車用的」、「不好意思，我笑出來了」。

民眾協助報警，兩名騎士均受輕微擦挫傷，並自行騎車離開現場。（擷取自爆料公社二社臉書）

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