陽明山小油坑大火受損面積約4.5公頃 今重新開放並啟動復原監測

陽明山國家公園七星山小油坑區域日前發生火警，空勤總隊直升機出動滅火。（資料照）

2025/04/18 17:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明山國家公園七星山小油坑區域日前發生火警，目前懷疑是國研院國網中心監測設備起火燃燒所致，但真正起火原因仍有待火調釐清；國家公園署指出，透過無人機與衛星空拍，估算災損面積約4.5公頃，將依法究責，目前現場確認安全無虞，今已重新開放。

國家公園署表示，小油坑火勢經消防及空勤總隊迅速撲救與處置，未致人員傷亡。惟火災肇因疑似國家實驗研究院轄下國家高速網路與計算中心於該地設置的監測設備起火燃燒所引起，但詳細原因目前由消防機關進行調查鑑定中，後續陽明山國家公園管理處將依法究責，並要求相關單位就損害賠償及復原監測費用。

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國家公園署指出，目前經無人機空拍影像及國家太空中心福衛5號衛星影像，估算火災受損面積約4.5公頃，災損範圍多為芒草及箭竹林植被，後續將監測植物自然生長演替恢復情形，監測費用責請疏失單位支付。

另，國家實驗研究院長蔡宏營17日已親自拜訪國家公園署了解受損情形及洽商後續相關賠償與協助復育事宜，並表示若火調結果是該院設備引起，將承擔相關責任，絕不卸責。

為防範類似事件再次發生，陽明山國家公園管理處已於16日正式函文通知園區內所有研究及監測單位，全面檢視與確認監測儀器設施之安全性；其他國家（自然）公園也展開相關通知。而陽明山小油坑地區發生火災時已立即封閉步道，經現場確認安全無虞後，已於今日開放，民眾可留意園區最新公告。

陽明山國家公園管理處宣布小油坑至七星山主峰步道在災後進行設施巡檢與環境安全評估確認安全無虞，4月18日起恢復通行，開放登山民眾進入。（陽明山國家公園管理處提供）

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