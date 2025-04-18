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    IG「儲存鍵」突消失！一票網友崩潰 解法曝光

    網友發文分享，用IG內建濾鏡拍攝晚餐時，竟發現原本可以直接儲存照片的功能消失。示意圖。（法新社）

    網友發文分享，用IG內建濾鏡拍攝晚餐時，竟發現原本可以直接儲存照片的功能消失。示意圖。（法新社）

    2025/04/18 19:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕IG功能更新頻繁，不過每次改版不見得都讓使用者買單。網友發文分享，用IG內建濾鏡拍攝晚餐時，竟發現原本可以直接儲存照片的功能消失，讓她感到很困擾。文章曝光後，引起一票網友共鳴，「我也是」！

    網友昨日在Dcard發文分享，自己在用IG內建濾鏡拍攝晚餐照時，意外發現原本拍完可以直接儲存照片的功能突然消失。但朋友的帳號卻仍能正常使用該功能，讓她感到很困惑。除此之外，原PO還指出，現在用IG拍照後畫面都會動一下，跟原本要拍出來的不一樣，讓她崩潰喊「很多解法全試過了，但都沒用啊…IG怎麼越改越爛」。

    文章曝光後，網友紛紛抱怨一樣的問題，「那個動一下真的超煩，對位置對老半天還是跑位」、「為什麼要移除這個功能啊…困擾到不行」、「今天發現不能存，不懂移除這麼方便的功能在想什麼」、「我也是！這邊的濾鏡超多好好看的不能存」、「i16拍照也會動一下」、「受害者+1超煩的」。

    對此，有人提出解決辦法，「善用IG私訊功能，隨便找個人按相機然後就可以下載了」。另外，不少網友分享更新後下載按鈕就回來了，「IG要按更新，更新後有下載按鈕」、「大家今天再去更新，修復bug了，儲存鍵出來了」、「今天IG有更新，bug修復了」。

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