醫學中心「碳盤查」倒數！明年起公布結果

台北醫學大學今天舉辦「綠色醫療論壇」，分享北醫體系永續行動成果，並邀集公部門、北醫附醫、萬芳醫院與雙和醫院共同參與。（記者邱芷柔攝）

2025/04/18 17:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕根據「氣候變遷因應法」，國內醫學中心必須於年底前完成碳盤查，並自明年起對外公開結果，是醫院邁向淨零排放的關鍵一步。衛福部醫事司長劉越萍今（18日）表示，未來將依據各醫院碳盤查結果與能源管理導入程度，給予分級輔導，未來每年4月底前，醫院需繳交前1年度碳排資料，幫助整體醫療體系走向減碳。

台北醫學大學今天舉辦「綠色醫療論壇」，分享北醫體系永續行動成果，並邀集公部門、北醫附醫、萬芳醫院與雙和醫院共同參與，推動綠色醫療實踐。

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劉越萍提到，依「氣候變遷因應法」第21條，政府將逐步擴大溫室氣體盤查對象，要求具明確排放源的事業單位完成登錄，違者可處10萬至100萬元罰鍰，醫學中心就在其中。

劉越萍表示，碳盤查是醫院邁向減碳的基本功，未來將依據各院碳排情形與能源管理狀況，提供分級輔導，協助醫院找出最合適的減碳方式。2024年已協助20家醫院完成碳盤查與能源盤點，並提出照明、空調、再生能源等改善建議，預估可節能5至10%。此外相關培訓與經驗分享活動累計超過600人次參與，涵蓋院內多部門，逐步提升醫院綠色治理能力。

環境部次長葉俊宏指出，國內醫療體系碳排約占全國總量的4.6%，略高於全球平均的4.4%。目前推動綠色醫療聚焦三大方向，一是擴大碳盤查，成立專責輔導團隊並提供減碳建議，二是針對大型醫院實施深度節能診斷，優化耗能設備，三是推動資源循環、廢水處理與綠色採購等7大面向、共14項環保措施。

北醫附醫麻醉科主任張淳昭分享，手術室的能源需求與空間能耗約為院內其他區域的3倍，手術相關碳排占全院約25%，主要來自麻醉氣體、空調與一次性耗材，該院麻醉科自2022年起凝聚科內共識，優化氣體麻醉藥劑與使用流程，2024年碳排放已從前一年的80萬公斤二氧化碳降至75.3萬公斤。

他補充，院方也進行空調節能試驗，將溫度由19°C調升至22°C，每年約可節電1.1萬度、減碳69公噸，若夜間關閉系統9小時，全年減碳可達75公噸。張淳昭強調，病人安全與醫療品質仍是首要考量，但永續發展並非不可兼顧，團隊正努力在品質、安全與環保間尋求平衡。

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