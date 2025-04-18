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    啟用2個月！日月潭伊達邵停車場頂樓漏水 廠商自費重鋪

    日月潭伊達邵立體停車場斥資1.8億元興建，惟頂樓出現漏水，因而全面打除，進行防水改善工程。（記者劉濱銓攝）

    日月潭伊達邵立體停車場斥資1.8億元興建，惟頂樓出現漏水，因而全面打除，進行防水改善工程。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/18 17:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處斥資1.8億元，在伊達邵地區新建立體停車場，春節啟用至今才2個多月，就有民眾反映頂樓露天停車場，鋪面竟全面打除，質疑浪費公帑，並抱怨施工噪音擾民，要求相關單位改善。對此，日管處回應，因頂樓防水層漏水，廠商無法抓漏改善，才會「砍掉重練」自費重鋪。

    民眾表示，最近1週停車場頂樓都在施工，由於工區屬於露天環境，施工打除的噪音往四面八方發散，影響附近商家與住戶安寧，另因停車場才啟用不久，嶄新的頂樓停車區就全面打除，讓人不免質疑浪費公帑。

    日管處澄清，新建立體停車場為1樓室內、2樓露天的停車空間，惟本月初頻繁降雨，導致2樓積水出現滲漏，承包廠商雖進行抓漏，但仍無法根除。

    之後分析原因，係因廠商認為立體停車場之後會進行二期工程，2樓以上會再擴建，因此2樓鋪面選用較適合室內空間的防水層材質，惟二期工程的具體時程尚未定案，以致停車場完工啟用後，2樓露天鋪面不耐風雨而漏水。

    日管處強調，新建停車場保固期有5年，承包廠商針對防水層材質的選材問題，將自費200多萬元進行打除重鋪改善，目前鋪面打除進入尾聲，對於施工噪音影響居民感到抱歉，之後也會針對防水缺失改善做好驗收把關，以維停車場使用安全。

    日月潭伊達邵立體停車場斥資1.8億元興建，惟頂樓出現漏水，因而全面打除，進行防水改善工程。（記者劉濱銓攝）

    日月潭伊達邵立體停車場斥資1.8億元興建，惟頂樓出現漏水，因而全面打除，進行防水改善工程。（記者劉濱銓攝）

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