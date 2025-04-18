吃飯不再拌沙！濁水溪揚塵改善97％ 沙洲變綠地

政府跨部會合作整治濁水溪揚塵，6年時間讓沙洲變綠地，裸露地減少7成7，植生增加991公頃，減少惡劣空污發生事件的天數達9成7，PM10改善一半，讓居民不用再飽受風吹沙之苦。（環境部提供）

2025/04/18 16:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕濁水溪流域面臨揚塵問題，自古影響沿岸居民300年，行政院推動、環境部統籌相關防制計畫，從2018年起整治2期6年，投入水利、造林、防災應變等，使濁水溪揚塵事件天數大幅改善97％，裸露地減少7成7、植被增加991公頃，讓沙洲變綠洲，空氣品質的PM10大幅改善一半。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，濁水溪揚塵是300年來的問題，從清朝康熙年間就有紀載，2017年河川揚塵達59件，時任行政院賴清德召開協調會，展開2期6年行動方案，到大前年、前年的揚塵事件分別降至2件及5件，改善97％，裸露地減少7成7，空氣品質PM10年平均濃度也從70微克／立方公尺降了一半。去年行動方案第三期啟動，邁向永續韌性、強化颱洪等方針。

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水利署第四河川分署分署長李友平說，濁水溪整治前，在地居民被風吹沙弄到眼睛需看診，投入揚塵整治後，採用上中下游各分區方式，包含水利、造林、防災應變等方法，如崩塌地治理、草籽灑播、綠覆蓋、防塵網等，加上保安林、固砂、河道疏濬等，已有成效，當地長輩從「吃飯拌沙」到如今可以曬烏魚子，更說：「環境若變好、生態最清楚」，沙洲變綠地，成台灣旱招潮蟹重要棲地，也迎來東方白鸛等稀有候鳥。

彰化縣環保局長江培根表示，地方農民也將採收剩下的葡萄藤提供覆蓋，效果很好，半年就讓沙洲長草；雲林縣環保局長張喬維則說，去年碰到16年來最大的凱米颱風，揚塵防制工程遭毀，一度擔心揚塵嚴重，幸眾人努力很快恢復；黃偉鳴、李友平補充，去年凱米、康芮接連來襲，雖沖毀工程，但陸續搶修7個月，花費約2億多元，就讓河川環境恢復到風災前狀況。

雲林縣麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，自己國中騎腳踏車，風沙打到皮膚都紅紅的，花6年時間改善揚塵，真的不一樣，出海口變化很大，讓濁水溪戰勝300年歷史，環境變更好，是自己夢寐以求，更盼持續精進讓生態永續。環境部次長沈志修表示，去年颱風雖毀掉部分揚塵防制工程，但團隊努力，今年2月又恢復，展現氣候變遷下的韌性。

環境部大氣司長黃偉鳴說明濁水溪揚塵整治有成，讓灘地的沙洲變綠洲。（記者吳柏軒攝）

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