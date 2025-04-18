雲縣府扮紅娘 辦單身聯誼鼓勵勇敢追愛

雲林縣府扮紅娘舉辦單身聯誼活動，反應熱烈，今年擴大舉辦6場，歡迎年滿20歲以上單身男女報名勇敢追愛。（雲林縣府提供）

2025/04/18 16:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕提供多元活動讓單身朋友能認識彼此，進而提高婚戀成功率，雲林縣府扮紅娘舉辦單身聯誼反應熱烈，配對率達5成以上，今年將擴大舉辦6場次，在雲林設籍、就業或就學的民眾優先錄取，且完全免費，歡迎單身男女勇敢追愛，找到理想伴侶。

有鑑現代人壓力大，加上3C普及，許多人假日窩在家追劇、玩線上遊戲，為促進單身男女交流機會，縣府前2年舉辦單身聯誼活動，吸引許多單身男女報名。

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縣府民政處戶政及新住民科長廖國堡指出，每梯次選出男女各20人參加，每場次配對率都超過5成，甚至有達6成，回響很好，今年擴大舉辦「美好雲林浪漫行」單身聯誼活動共有6場，其中有2場是針對輕熟齡，視報名狀況但35歲以上會優先錄取。

民政處長蕭德恕表示，今年6場幸福行程有5月3日粉紅教堂暖植栽、5月10日海洋生態必比登、6月14日歡樂暢遊劍湖山、7月26日真愛騎跡採香菇、9月27日糖廠和服甜蜜蜜、11月1日療癒森林世界竹，讓參加者在趣味、浪漫兼具的氛圍中找到適合的對象。

蕭德恕說，其中5月10日及9月27日2場次以為輕熟齡優先，5月份2場已開放報名，截至今（18）日已有約170名男生、50名女生報名，報名至4月21日，歡迎20歲以上有正常工作的優質單身男女踴躍參加，報名參加者即可獲贈一件精美紀念禮，活動結束2年內結婚前3對贈送50吋液晶電視，報名網址。

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