2025新北環境季 百場永續活動實踐綠生活

新北市副市長劉和然（左三）與來賓共同啟動新北環境季活動。（記者翁聿煌攝）

2025/04/18 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府為響應4月22日地球日，副市長劉和然18日宣布「2025新北環境季」開跑，活動將自4月至6月，以「i學習」、「i探索」、「i遊玩」三大主題串聯全市超過百場靜態與動態兼備的永續環保活動。

劉和然說，活動期間只要參加任一場活動，或造訪新北市18處環境教育設施場所，即可參加「i行動u好禮」抽獎，有機會獲得總價值超過15萬元的環保標章旅館住宿券、環教場所門票及DIY體驗抵用券等好禮。環保局鼓勵市民規劃一場屬於自己的知性綠旅，漫遊新北、享受環保生活。

請繼續往下閱讀...

今年度環境季更結合「2025雙北世界壯年運動會」，邀請國內外參賽選手搭乘觀光公車暢遊水金九、騎乘深澳鐵道自行車，走訪十三行博物館、雲仙樂園、客家文化園區及鶯歌陶瓷博物館等環教設施，深入體驗新北的文化與綠色旅程。同時「八里垃圾焚化廠」也自5月1日至31日間，開放館內溫水游泳池供世壯運選手免費使用，展現運動與環保共融的理念。

劉和然表示，自2021年起推動「環境季」系列活動，以「零碳翻轉 新北先行」、「淨零綠生活」為核心目標，結合市府多個局處與環教設施，從「饗樂」、「居住」、「育成」等多元角度深入探索環境議題，透過「i學習」、「i探索」、「i遊玩」活動形式，期盼激發市民對環境保護的共鳴與實踐，從「i」出發，實踐永續綠生活，打造世代共榮的宜居家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法