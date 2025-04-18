遲來的「4月雪」！台南梅嶺油桐花開了 花期可望至5月中旬

梅嶺大湖桶聚落的油桐樹已陸續開花，綻放率將近5成。（陳居峰提供）

2025/04/18 16:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受天候因素影響，台南楠西梅嶺風景區的油桐花期延緩，隨著氣溫逐漸攀升，正陸續綻放，目前已開了近5成，遲來的「4月雪」依然美麗，民眾慕名上山遊賞。

梅嶺風景區的油桐樹群，位於中海拔的大湖桶聚落，集中在福來老梅園旁的山坡，以及停車場，數量約300株，由楠西商圈發展協會常務監事陳居峰18年前開始栽種、營造。

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陳居峰說，過去在3月底、4月初就進入開花期，但今年農曆春節後，天氣仍偏冷，讓全面綻放的時間延遲，晚了2週以上。

陳居峰指出，現階段園區油桐花整體綻放率接近5成，若氣候條件配合，本月底之前有機會達到滿開，景致更漂亮。

陳居峰提到，氣候也讓花期往後延，他推估今年可持續至5月中旬，歡迎民眾把握時間遊賞，也藉此上山踏青，健康身心，並品嚐梅子雞、薑黃雞等當地知名美食。

陳居峰表示，過去南台灣民眾想看油桐花海，得至中、北部才有，18年前他嘗試於梅嶺營造，到高海拔的深山地帶尋找原生種，開始移植。

後來陳居峰擴大移植，還引進苗栗當地的樹，成功打造出具有在地特色油桐園區，也躍為熱門景點。

梅嶺大湖桶聚落的油桐樹已陸續開花，綻放率將近5成。（陳居峰提供）

梅嶺大湖桶聚落的油桐樹已經陸續開花，綻放率將近5成。（陳居峰提供）

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