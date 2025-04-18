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    工研院宋美盈推動文化創意新經濟 獲竹縣模範勞工

    新竹縣政府在五一勞動節前表揚模範勞工，縣長楊文科（左二）頒獎給工研院專案經理宋美盈（右二），肯定她推動文化創意新經濟的努力。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府在五一勞動節前表揚模範勞工，縣長楊文科（左二）頒獎給工研院專案經理宋美盈（右二），肯定她推動文化創意新經濟的努力。 （記者廖雪茹攝）

    2025/04/18 16:25

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕任職於財團法人工業技術究院的宋美盈，參與過多項前瞻技術轉移與應用規劃，曾協助文化部設立「IP內容實驗室虛擬攝影棚」，並與團隊長期投入於無形文化資產的保存、傳承及建立商業模式，更熱心參與社會公益活動，推動台灣虛擬手語技術研發，榮獲新竹縣模範勞工的肯定。

    五一勞動節前，新竹縣政府今（18）日上午在芃華國際餐飲文化會館，表揚45位由縣府及產業總工會推薦的模範勞工，並頒發10位縣級模範勞工獎牌及6000元獎勵金，鼓勵每位堅守崗位的勞工朋友。

    勞工處表示，獲獎的模範勞工當中，工研院專案經理宋美盈參與多項前瞻技術轉移與應用規劃，並曾與三立電視合作，在第51屆金鐘獎頒獎活動中推出「金鐘51 APP」，創造40萬人次跨螢幕互動經驗。她也曾協助文化部導入法國4DViews容積擷取技術，設立「IP內容實驗室虛擬攝影棚」，成為全國首座、全球第六座、亞洲第二座的4DView攝影棚。

    宋美盈與團隊運用容積擷取技術，記錄布袋戲大師陳錫煌、歌仔戲名家孫翠鳳、奧運金牌拳擊選手林郁婷等人的動作神韻，期望在未來沉浸式科技更加成熟後，國人能持續透過3D互動體驗，感受這些珍貴的文化資產。

    除了工作上的表現，宋美盈擔任工研院愛兒社社長3年，後又推動台灣虛擬手語技術研發，同時也參與工會，協助會務運作。

    宋美盈說，對她而言，獲獎不僅是一份至高的榮譽，更是一份沉甸甸的責任。這不只是鼓勵她在技術創新、文化推廣與公益關懷的努力，更是對所隸屬的工研院IP內容實驗室團隊，以及整體文化科技產業的一項肯定。她將持續精進，探索科技應用的更多可能，也期盼能有更多人一同投入，攜手為產業與社會帶來更多正向的改變與影響。

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